कौन हैं वियान मुल्डर?, विदेशी टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, पारी में लगा चुके हैं 53 बाउंड्री

ZIM vs SA: मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहला टेस्ट जीतकर लगातार नौवीं जीत दर्ज की। 2002-03 सत्र के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की है। दूसरा टेस्ट भी जीतने की पूरी संभावना है। ऑलराउंडर वियान मुल्डर सोमवार को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक बनाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बन गए। मुल्डर ने 297 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की और इस तरह हाशिम अमला के साथ इस विशिष्ट क्लब में शामिल हो गए। मुल्डर के नाम अब टेस्ट में दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है, जिसने 2003 में एजबेस्टन में इंग्लैंड के विरुद्ध ग्रीम स्मिथ के 362 (277 और 85) को पीछे छोड़ दिया है।

367* - वियान मुल्डर (SA) बनाम ZIM, बुलावायो, 2025

337 - हनीफ मोहम्मद (PAK) बनाम WI, बारबाडोस, 1958

336* - वैली हैमंड (ENG) बनाम NZ, ऑकलैंड, 1933

334* - मार्क टेलर (AUS) बनाम PAK, पेशावर, 1998

334 - सर डॉन ब्रैडमैन (AUS) बनाम ENG, हेडिंग्ले, 1930

