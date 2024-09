VIDEO: 12 चौके 2 छक्के, जायसवाल का तूफानी अर्धशतक, 31 गेंदों में ठोके 50 रन...

Highlights Yashasvi Jaiswal Scored Half Century: यशस्वी जयसवाल का तूफानी अर्धशतक Yashasvi Jaiswal: 31 गेंदों में 50 रन, यशस्वी जयसवाल की फिफ्टी

Yashasvi Jaiswal Scored Half Century: बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जयसवाल ने टी20 जैसी बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 50 रन बना दिए, टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज़ फिप्टी का रिकॉर्ड बनाया। भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक ऋषभ पंत के नाम है। 28 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ फिफ्टी पूरे किए थे। भारत ने टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश को पहली पारी में 233 रन पर आउट कर दिया। मोमिनुल हक 107 रन बनाकर नाबाद रही जबकि बांग्लादेशी पारी 74 . 2 ओवर में खत्म हो गई। लंच के बाद छह विकेट पर 205 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश ने 28 रन के भीतर चार विकेट गंवा दिये। भारत के लिये जसप्रीत बुमराह ने तीन जबकि आकाश दीप, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने दो दो विकेट लिये।

रविंद्र जडेजा भारत के लिये 300 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज बन गए जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन खालिद महमूद का विकेट लिया । जडेजा ने महमूद का रिटर्न कैच लपककर बांग्लादेश की पारी का अंत किया । बांग्लादेश ने पहली पारी में 233 रन बनाये।

भारत के लिये 300 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अनिल कुंबले (619), आर अश्विन (524), कपिल देव (434), हरभजन सिंह (417) , ईशांत शर्मा (311) और जहीर खान (311) शामिल हैं । जडेजा ने 74 टेस्ट में यह आंकड़ा हुआ है । वह 300 टेस्ट विकेट और 3000 टेस्ट रन सबसे तेजी से पूरे करने वाले इंग्लैंड के इयान बाथम के बाद दूसरे खिलाड़ी भी बन गए।