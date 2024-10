6,6,6,4,4,4 यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक, रनों की दौड़ जारी, देखें वीडियो

Highlights Yashasvi Jaiswal Half Century: यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक

Yashasvi Jaiswal Half Century: भारत ने तीसरे दिन न्यूजीलैंड को 255 के स्कोर पर ऑलआउट कर दिया है और टीम इंडिया ने आज अच्छी शुरुआत की है, भारतीय कप्तान सस्ते में पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए, रोहित ने अपने पारी में 16 गेंदों का सामना किया और 1 चौका भी लगाया। फिलहाल यशस्वी जायसवाल अच्छे शॉर्ट लगा रहे हैं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया है, वहीं उनका साथ शुभमन गिल दे रहे हैं। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में जमी हुई है, भारत के सामने अभी रनों का पहाड़ है।

