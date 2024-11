'यार 150 डाला है मैंने': मध्यम गति का गेंदबाज कहे जाने पर जसप्रीत बुमराह ने दिया ये मजेदार जवाब

Highlights जसप्रीत बुमराह अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार टीम की अगुआई करने के लिए तैयार हैं बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम का कप्तान बनने के लिए और अधिक तेज गेंदबाजों की वकालत भी की उन्होंने कहा, मैंने हमेशा तेज गेंदबाजों को कप्तान बनाने की वकालत की है

AUS vs IND, Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में होने वाले 5 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में भारत को अपने कप्तान रोहित शर्मा की कमी खलेगी। जसप्रीत बुमराह अपने टेस्ट करियर में दूसरी बार टीम की अगुआई करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पहले मैच की पूर्व संध्या पर प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उन्होंने कई सवालों के जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिए और पूछे गए सवालों में से एक में मध्यम गति का गेंदबाज कहे जाने के बाद वह सबसे मजाकिया अंदाज में नजर आए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में प्रेस रूम को याद दिलाया कि वह पहले भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं और उन्हें तेज गेंदबाज माना जाना चाहिए। बुमराह ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, "मीडियम पेस यार, 150 डाला है मैंने, फास्ट बॉलर बोल सकते हो।"

बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम का कप्तान बनने के लिए और अधिक तेज गेंदबाजों की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि कपिल देव ने उस भूमिका में भारत के लिए शानदार काम किया जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी टीम के कप्तान के रूप में शीर्ष पर हैं। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा तेज गेंदबाजों को कप्तान बनाने की वकालत की है। वे सामरिक रूप से बेहतर होते हैं। पैट ने शानदार काम किया है। अतीत में भी कई मॉडल हैं। कपिल देव और अतीत में कई अन्य कप्तान रहे हैं। उम्मीद है कि एक नई परंपरा की शुरुआत होगी।"

Question - how does it feel to captain India as a medium pace all rounder?



Jasprit Bumrah - yaar, I can bowl 150kmph, at least you say fast bowler captain (laughs). pic.twitter.com/qr11LbmPwE