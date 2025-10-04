WTC Points Table: वेस्टइंडीज को हराने के बाद, क्या टीम इंडिया को मिला WTC प्वॉइंट्स टेबल में फायदा?

By संदीप दाहिमा | Updated: October 4, 2025 20:04 IST2025-10-04T20:04:16+5:302025-10-04T20:04:16+5:30

WTC Points Table Update: भारत ने वेस्टइंडीज को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दो मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में बड़े अंतर से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में 140 रन के अंतर से सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 162 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 448 रन पर अपनी पारी घोषित की और 286 रन की बढ़त बनाने के बाद दोबारा गेंदबाजी की और टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 146 रन पर ऑलआउट कर दिया। आपको बता दें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दूसरे नंबर है श्रीलंका और तीसरे नंबर पर है टीम इंडिया।

टॅग्स :Team IndiaICC RankingWest Indies Cricket TeamIndian Cricket TeamTest Cricketटीम इंडियाआईसीसी रैंकिंगवेस्टइंडीज क्रिकेट टीमभारतीय क्रिकेट टीमटेस्ट क्रिकेट