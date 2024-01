WTC Points Table: नंबर एक का ताज छीना, दो दिन में दो झटके दिए, रैंकिंग के बाद यहां भी आगे निकला ऑस्ट्रेलिया, देखें लिस्ट

Highlights भारतीय टीम को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। रोहित शर्मा की भारतीय टीम से 2.09 प्रतिशत अंक ऊपर है।

WTC Points Table: ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया है। आईसीसी वनडे विश्व कप जीतने के बाद भारत को झटके पर झटके दे रहा है। शुक्रवार को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग से भारत को हटाया था और अब ऑस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया और भारतीय टीम को दूसरे स्थान पर धकेल दिया।

सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट में आठ विकेट की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया शनिवार को आईसीसी द्वारा जारी ताजा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका में 56.25 प्रतिशत अंक की बदौलत भारत को दूसरे स्थान पर खिसका कर शीर्ष पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा जारी तालिका में पैट कमिंस की टीम रोहित शर्मा की भारतीय टीम से 2.09 प्रतिशत अंक ऊपर है। भारत के 54.16 प्रतिशत अंक हैं। भारत ने हालांकि मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में केवल चार टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि आस्ट्रेलिया आठ टेस्ट खेल चुका है।

भारत ने इस हफ्ते के शुरुआत में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट की यादगार जीत के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को एससीजी पर पाकिस्तान को हराकर भारत को शीर्ष से हटा दिया। ऑस्ट्रेलिया मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियन है। उसने पिछले साल ओवल में हुए फाइनल में भारत को हराया था।

ऑस्ट्रेलिया अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलेगा जबकि भारतीय टीम घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट श्रृंखला खेलेगी। केपटाउन में सात विकेट की जीत से दक्षिण अफ्रीका से दो मैच की सीरीज ड्रा कराने के बावजूद भारत को शुक्रवार को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में आस्ट्रेलिया ने शीर्ष स्थान से हटा दिया।