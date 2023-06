WTC Final 2023: स्मिथ का 31वां शतक, भारत के खिलाफ 9वां, हेडन और सर डॉन ब्रैडमैन से आगे, रिकॉर्डों की झड़ी, देखें लिस्ट

Highlights रविचंद्रन अश्विन को अंतिम एकादश में नहीं चुनने का फैसला फिर भारी पड़ा। न तो उमेश यादव और न ही शार्दुल ठाकुर दमदार दिखे। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का लचर प्रदर्शन साफ दिखा।

WTC Final 2023: ट्रेविस हेड के तेज तर्रार शतक के बाद दूसरे दिन स्टीव स्मिथ ने 31 वां शतक पूरा किया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण धारहीन दिखायी दिया। कोई गेंदबाज चल नहीं सका और विकेट के लिए तरस गए हैं।

हेड ने इस बीच 150 रन पूरे किए। हेड और स्मिथ ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 281 रन जोड़ चुके हैं। स्मिथ पारी में अभी तक 16 चौके लगा चुके हैं। हेड ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 25 चौके और एक छक्का लगाया। भारतीय बॉलर इन दोनों के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। हेड ने 174 गेंद में 163 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतकः

41 - रिकी पोंटिंग

32 - स्टीव वॉ

31 - स्टीव स्मिथ

30 - मैथ्यू हेडन

29 - सर डॉन ब्रैडमैन।

भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतकः

9 - जो रूट

9 - स्टीव स्मिथ

8 - रिकी पोंटिंग

8 - सर विव रिचर्ड्स

8 - सर गारफील्ड सोबर्स।

इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले मेहमान बल्लेबाजः

11 - सर डॉन ब्रैडमैन

7 - स्टीव वॉ

7 - स्टीव स्मिथ

6 - राहुल द्रविड़

6 - गॉर्डन ग्रीनिज।

इंग्लैंड के एक स्थल पर मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक शतकः

4 - डॉन ब्रैडमैन, हेडिंग्ले

3 - डॉन ब्रैडमैन, ट्रेंट ब्रिज

3 - गॉर्डन ग्रीनिज, ओल्ड ट्रैफर्ड

3 - ब्रूस मिशेल, द ओवल

3 - स्टीव स्मिथ, द ओवल

3 - दिलीप वेंगसरकर, लॉर्ड्स।

रविचंद्रन अश्विन को अंतिम एकादश में नहीं चुनने का फैसला फिर भारी पड़ा। न तो उमेश यादव और न ही शार्दुल ठाकुर दमदार दिखे। भारत ने अश्विन की जगह एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को चुना जिससे भी टीम को कोई मदद नहीं मिली। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का लचर प्रदर्शन साफ दिखा। हेड का यह विदेशी सरजमीं पर पहला और कुल छठा शतक है।