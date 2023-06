WTC Final 2023: खेल के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए चाहिए 280 रन, हाथ में 7 विकेट, क्रीज पर कोहली-रहाणे मौजूद

Highlights भारत ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 40 ओवर में 164/3 रन बनाए कप्तान रोहित शर्मा ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की पारी खेली कोहली 44 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, रहाणे भी 20 रन के साथ नाबाद हैं

WTC final 2023: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के आखिरी दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 280 रन चाहिए। भारत के पास अभी 7 विकेट मौजूद हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि विराट कोहली 44 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि रहाणे 20 रन के साथ नाबाद हैं। ऐसे में भारत की जीत की उम्मीद अभी बरकरार है।

खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 270/8 के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी को घोषित किया था। इसी के साथ कंगारू टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 444 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। दूसरी पारी खेलने उतरी टीम इंडिया ने संभलकर खेलने का प्रयास किया। लेकिन शुभमन गिल (18 रन) विवादास्पद कैच के चलते थर्ड अंपायर द्वारा आउट करार दिए गए। 8वें ओवर में बोलैंड की गेंद पर गिल स्लिप में कैमरन ग्रीन को अपना कैच दे बैठे।

हालांकि सलामी बल्लेबाज और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए और भारतीय स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाए रखा। लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद रन की गति थोड़ी धीमी हुई। पुजारा ने 27 रनों की पारी खेली। इस प्रकार भारत ने दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 40 ओवर का सामना करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं। कंगारू टीम की तरफ से नैथन लाइन, कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने एक-एक विकेट लिए।

