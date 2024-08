WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: लगातार 10वीं बार दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज से सीरीज जीती, डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में बदलाव, पाकिस्तान और इंग्लैड टीम पीछे, देखें टॉप-3

Highlights WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के सामने 263 रन का लक्ष्य रखा था। WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: वेस्टइंडीज की टीम 222 रन पर आउट हो गई। WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली।

WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 40 रन से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2023-25 में उलटफेर किया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान और इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। यह लगातार 10वां अवसर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज से टेस्ट सीरीज जीती। पहली पारी में दो विकेट लेने वाले केशव महाराज ने दूसरी पारी में 37 रन देकर तीन विकेट लिए। तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने 50 रन देकर तीन विकेट लिए।

South Africa clinched a thrilling win against West Indies to take the series 1-0 🔥#WTC25 | #WIvSA 📝: https://t.co/vXt7sYAHgcpic.twitter.com/ilYIsot9cN — ICC (@ICC) August 18, 2024

WTC 2023-25 Updated Points Table sa vs wi: डब्ल्यूटीसी अंक तालिका- (देश और प्वाइंट)

1. भारतः 74

2. ऑस्ट्रेलियाः 90

3. न्यूज़ीलैंडः 36

4. श्रीलंकाः 50

5. दक्षिण अफ़्रीकाः 28

6. पाकिस्तानः 22

7. इंगलैंडः 57

8. बांग्लादेशः 12

9. वेस्ट इंडीजः 20।

दक्षिण अफ्रीका की टीम पांचवें स्थान पर है। पाकिस्तान छठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत 68.51 पीसीटी के साथ डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 62.50 पर है। वेस्टइंडीज नौवें स्थान पर है, जिसके डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की संभावना कम है। वेस्टइंडीज की तरफ से नौवें नंबर के बल्लेबाज गुडाकेश मोती ने सर्वाधिक 45 रन बनाए।

Man of the Match! 🏏



Wiaan Mulder is the man of the match for the 2nd and final test.



Well played and well deserved champ! 👏#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/Yo6q9TK6Vv — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 17, 2024

महाराज ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कुल विकेटों की संख्या 171 पर पहुंचा दी है और इस तरह से वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने ह्यू टेफील्ड को पीछे छोड़ा। महाराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्तमान श्रृंखला में 13 विकेट लिए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पांच विकेट पर 223 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई लेकिन उसकी पूरी टीम 246 रन पर आउट हो गई।

Player of the Series! 👊



Keshav is the player of the series for his 13 wickets.



Well deserved! ⚡️#WozaNawe#BePartOfIt#SAvWIpic.twitter.com/cCFktgvwKu — Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 18, 2024

वेस्टइंडीज के सामने 263 रन का लक्ष्य था लेकिन उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज नहीं चल पाए। मोती और जोशुआ डा सिल्वा (27) ने 77 रन की साझेदारी करके उम्मीद जगाई लेकिन महाराज ने इन दोनों को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की जीत सुनिश्चित की।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 160 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 144 रन पर आउट हो गई थी। इन दोनों टीम के बीच बारिश से प्रभावित रहा पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। अब इन दोनों टीम के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की सीरीज खेली जाएगी।