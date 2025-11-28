WPL Auction 2026: कैसा हो सकता है संभावित प्लेइंग इलेवन?, 9 जनवरी से शुरू और 5 फरवरी को फाइनल

Highlights WPL Auction 2026: नीलामी में उपलब्ध 77 में से 67 खिलाड़ियों को खरीदा गया। WPL Auction 2026: 3.2 करोड़ रुपये में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। WPL Auction 2026: संयुक्त रूप से दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया।

नई दिल्लीः भारत की विश्व कप विजेता ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा WPL 2026 मेगा नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत पाने वाली खिलाड़ी रहीं। दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइस पर शुरुआती बोली लगाने के बाद उन्हें RTM कार्ड के ज़रिए 3.2 करोड़ रुपये में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। WPL नीलामी के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया। इस मेगा नीलामी में कुल 67 खिलाड़ी बिके, जिनमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे और टीमों ने कुल मिलाकर 40.8 करोड़ रुपये खर्च किए। डब्ल्यूपीएल 2025 के लिए नवी मुंबई और वडोदरा वेन्यू हैं, जो 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा।

संभावित एकादशः हेले मैथ्यूज, जी कामिलिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, एस सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, सैका इशाक।

संभावित एकादशः शेफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स, मारिज़ैन कप्प, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेह राणा/मिन्नू मणि, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), श्री चरणी, नंदनी शर्मा।

WPL Auction 2026: गुजरात जायंट्स-

संभावित एकादशः बेथ मूनी (विकेटकीपर), सोफी डिवाइन, यास्तिका भाटिया, ऐश गार्डनर (कप्तान), भारती फुलमाली, काशवी गौतम, जॉर्जिया वेयरहैम, कनिका आहूजा, तनुजा कंवर, तितास साधु, रेणुका ठाकुर।

WPL Auction 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु-

संभावित एकादशः स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, एलिसे पेरी, डी हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ।

WPL Auction 2026: यूपी वॉरियर्स-

संभावित एकादशः मेग लैनिंग, फोबे लिचफील्ड, हरलीन देयोल, किरण नवगिरे, दीप्ति शर्मा, डींड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, शिखा पांडे।

भारत की स्टार हरफनमौला दीप्ति शर्मा बृहस्पतिवार को 2026 महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी जबकि वनडे विश्व कप स्टार श्री चरणी और लौरा वोल्वार्ट को भी अच्छे दाम मिले । यूपी वारियर्स ने ‘राइट टू मैच’ कार्ड का इस्तेमाल करके तीन करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। अब वह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में स्मृति मंधाना के बाद सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी हैं।

मंधाना को उनसे 20 लाख रुपये अधिक मिले थे। यूपी वारियर्स के क्रिकेट संचालन निदेशक क्षेमल वैंगनकर ने कहा ,‘हमें इसी के आसपास बोली लगने की उम्मीद थी। इसमे कोई शक नहीं था कि हम दीप्ति को वापिस चाहते थे।’ मुंबई इंडियंस ने पिछले साल संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली न्यूजीलैंड की हरफनमौला एमेलिया केर को तीन करोड़ रुपये में खरीदा।

केर 2023 और 2025 में खिताब जीतने वाली मुंबई टीम का हिस्सा थी। यूपी वारियर्स ने अनुभवी हरफनमौला शिखा पांडे को दो करोड़ 40 लाख में खरीदा जिन्होंने आखिरी बार भारत के लिये 2023 में खेला था। विश्व कप में भारत की खिताबी जीत की सूत्रधारों में रही लेग स्पिनर श्री चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने 30 लाख रुपये के उनके बेसप्राइज से कई गुना अधिक एक करोड़ 30 लाख में खरीदा।

विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ट को दिल्ली कैपिटल्स ने एक करोड़ 10 लाख में खरीदा। दिल्ली ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाज चिनेले हेनरी को एक करोड़ 30 लाख में और भारतीय हरफनमौला स्नेह राणा को 50 लाख रूपये में खरीदा। आस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को यूपी वारियर्स ने एक करोड़ 90 लाख रूपये में खरीदा।

जबकि गुजरात टाइटंस ने न्यूजीलैंड की सोफी डेवाइन को गुजरात टाइटंस ने दो करोड़ में खरीदा। वारियर्स के पास नीलामी के लिये 14 करोड़ 50 लाख का पर्स था। उन्होंने एक बार फिर ‘राइट टू मैच’ कार्ड का इस्तेमाल करके इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्सेलेटन को 85 लाख और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को 50 लाख में खरीदा।

उन्होंने हरलीन देयोल को 50 लाख में खरीदा, जबकि गुजरात ने भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 60 लाख में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका की फिनिशर नडाइन डि क्लेर्क को आरसीबी ने 65 लाख में खरीदा। आरसीबी ने हरफनमौला अरूंधति रेड्डी को 75 लाख और राधा यादव को 65 लाख रुपये में खरीदा।

आस्ट्रेलिया की फीबी लिचफील्ड को वारियर्स ने एक करोड़ 20 लाख में खरीदा। लेकिन दिन की सबसे बड़ी हैरत की बात ऑस्ट्रेलिया की ‘बिग हिटर’ कप्तान एलिसा हीली को कोई खरीदार नहीं मिलना रहा। वह चोट के कारण 2025 सत्र में नहीं खेल पाई थीं, उनके नाम की बोली सबसे पहले लगी लेकिन किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। उनकी हमवतन स्पिनर अलाना किंग भी नहीं बिकीं।