WPL 2026: गुजरात जायंट्स को झटका, यास्तिका भाटिया आधिकारिक तौर पर महिला प्रीमियर लीग हुईं से बाहर

WPL 2026: गुजरात जायंट्स की विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया महिला प्रीमियर लीग के 2026 सीज़न में नहीं खेल पाएंगी, फ्रेंचाइजी ने 10 जनवरी को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की। पिछले साल अक्टूबर में उनकी ACL सर्जरी हुई थी। नतीजतन, टूर्नामेंट के लिए उनकी उपलब्धता पर हमेशा सवालिया निशान था। हालांकि, वह नवी मुंबई में टीम के साथ जुड़ गई हैं ताकि स्टैंड से उनके मैच देख सकें।

जायंट्स के कोच माइकल क्लिंगर ने कहा, "उम्मीद है कि आप ठीक होंगी और आपकी रिकवरी भी अच्छी चल रही होगी।" "हम आपको फिट और मजबूत होकर वापस देखने और WPL सीज़न 5 में गुजरात जायंट्स का हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकते।"

BCCI ने नीलामी से पहले सभी फ्रेंचाइजी को उनकी अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया था, जिसके कारण जायंट्स को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस जानकारी के बावजूद, गुजरात जायंट्स और UP वॉरियर्ज ने मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद उनके लिए बोली लगाई। आखिरकार, जायंट्स ने उन्हें 50 लाख रुपये में खरीद लिया।

वह उन भारतीय खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट में शामिल हो गई हैं जो इस सीज़न में - या इस सीज़न के बड़े हिस्से के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। यूपी वॉरियर्ज़ की प्रतिका रावल एक और खिलाड़ी हैं जिनकी उपलब्धता पर सवाल था, लेकिन उन्हें एक खरीदार मिल गया। इस बीच, RCB की पूजा वस्त्राकर, जो CoE में कंधे की चोट से उबर रही थीं, उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है और उन्हें टूर्नामेंट के कम से कम दो हफ़्ते के लिए बाहर कर दिया गया है।

पहले तीन सीज़न में, भाटिया ने मुंबई इंडियंस के साथ शानदार प्रदर्शन किया, 28 मैचों में 113.45 के स्ट्राइक रेट से 506 रन बनाए। उन्होंने हेले मैथ्यूज के साथ मिलकर प्रतियोगिता में सबसे खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप में से एक बनाई, और दो बार WPL की विजेता बनीं।