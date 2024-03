WPL 2024: मुंबई इंडियंस को चारों खाने चित्त कर आरसीबी प्लेऑफ में पहुंची, एलिस पेरी ने लिए 6 विकेट

Highlights आरसीबी अब एमआई और डीसी के बाद तीसरी टीम बनी है जिसने प्लेऑफ के क्वालीफाई किया है आरसीबी की आलराउंडर एलिस पेरी ने एमआई के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट निकाले पेरी ने 38 गेंद में पांच चौके और एक छक्का लगाकर नाबाद 40 रनों की पारी

WPL 2024: इंडियंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) सीजन-2 में मंगलवार को आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की। आरसीबीडब्ल्यू अब एमआई और डीसी के बाद तीसरी टीम बनी है जिसने प्लेऑफ के क्वालीफाई किया है। आरसीबी की जीत में एलिस पेरी का ऐतिहासिक प्रदर्शन शामिल रहा। पेरी ने एमआई के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट निकाले।

आरसीबी के लिए एलिस पैरी ने गेंद से कमाल करने के बाद बल्ले से नाबाद 40 रन का योगदान दिया। उन्होंने ऋचा घोष (नाबाद 36) के साथ 76 रन की अटूट साझेदारी कर टीम की जीत सुनिश्चित की। मुंबई की पारी को 19 ओवर में 113 रन पर समेटने के बाद आरसीबी ने 15 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर ग्रुप चरण में अपने अभियान का अंत तीसरे स्थान पर किया। टीम की यह आठ मैचों में चौथी जीत है। वहीं मुंबई की टीम पांच जीत के साथ अभी दूसरे स्थान पर है।

लक्ष्य का पीछा कर रही आरसीबी की सलामी जोड़ी कुछ खास नहीं कर सकी। 22 रन के भीतर टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। सोफी मॉलिनिक्स 9 रन बनाकर हेली मैथ्यूज का शिकार हुईं। इसके बाद कप्तान स्मृति मंधाना 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ब्रंट की गेंद पर कैच आउट हो गईं। लेकिन खेल की स्टार रहीं एलिस पेरी ने 38 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 40 रन बनाए।

विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने 28 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दिया। मुंबई की फील्डिंग बेहद खराब रही जिससे टीम आरसीबी के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रही। शबनीम, हेली मैथ्यूज और नेट सीवर ब्रंट ने एक-एक सफलता हासिल की।

Must Win Game ✅@RCBTweets become the third & final team to qualify for the #TATAWPL Play-offs 😍 👏#MIvRCBpic.twitter.com/wWkrptdQab