World Test Championship: डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जानें टीम इंडिया किस स्थान पर, देखें टॉप 5 लिस्ट

Highlights पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम के कुल 76.92 प्रतिशत अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी दक्षिण अफ्रीका से दो टेस्ट मैच खेलने हैं। ब्रिसबेन में पहला टेस्ट मैच दो दिन के अंदर जीता था।

World Test Championship: रविवार को टीम इंडिया ने बांग्लादेश पर 2-0 से जीत दर्ज की। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्थान मजबूत कर लिया। बांग्लादेश ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाई। भारत ने मीरपुर में तीन विकेट से जीत दर्ज की।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) अंक तालिका में ऑस्ट्रेलिया के पीछे अपनी स्थिति मजबूत की। इस जीत से भारत ने लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को भी मजबूत कर दिया है। भारत को डब्ल्यूटीसी तालिका में 58.92 प्रतिशत अंकों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली।

पहला स्थानः ऑस्ट्रेलिया 76.92% अंकों के साथ पहले पायदान पर है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैच घर में खेल रहा है। पहला जीत लिया है और दूसरा कल से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट भारत के खिलाफ भारत में खेलना है। पैट कमिंस की टीम काफी मजबूत है। पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेल सकती है।

