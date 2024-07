World Test Championship Final: टी20 विश्व कप, वनडे और चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली, बस विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीतना बाकी, द्रविड़ ने कोहली को दिया 'विराट' टॉस्क, देखें वीडियो

Highlights World Test Championship Final: फाइनल में डेविड मिलर का शानदार कैच लपका था। World Test Championship Final: अब बस विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीतना बाकी है। World Test Championship Final: विश्व कप जीतने के साथ टी20 क्रिकेट से विदा ले ली।

World Test Championship Final: भारतीय क्रिकेट टीम के निवर्तमान कोच राहुल द्रविड़ ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को टी20 विश्व कप जीतने के कुछ घंटे बाद और अपने कार्यकाल के आखिरी दिन भी एक काम सौंपा है। द्रविड़ ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के जश्न के वीडियो में कोहली से कहा ,‘तीनों सफेद तो हासिल कर लिए, एक लाल बाकी है। उसे भी हासिल कर लो।’ आईसीसी ने इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो डाला है। तीन सफेद से आशय टी20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैम्पियंस ट्रॉफी है जो कोहली ने जीत रखे है। अब बस विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जीतना बाकी है।

Congratulations to #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid on an incredible #T20WorldCup Campaign 👏👏#SAvINDpic.twitter.com/GMO216VuXy — BCCI (@BCCI) June 29, 2024

भारत दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल (2021 में न्यूजीलैंड से और 2023 में ऑस्ट्रेलिया से) हार चुका है। पैतीस बरस के कोहली ने विश्व कप जीतने के साथ टी20 क्रिकेट से विदा ले ली। वह द्रविड़ के इस बयान पर मुस्कुराकर रह गए। इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव भी हैं, जिन्होंने फाइनल में डेविड मिलर का शानदार कैच लपका था।

India is grateful to him for his contributions and for inspiring generations. We are… pic.twitter.com/8MKSPqztDV — Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2024

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को समझने में उन्हें कम से कम दो दिन लगेंगे। उन्होंने कहा ,‘अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं।’ तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा ,‘आत्मविश्वास से क्या हासिल नहीं हो सकता।’ भारतीय टीम फिलहाल बारबडोस में ही है।

क्योंकि तूफान बेरिल की चेतावनी के कारण उड़ान सेवाएं निरस्त हैं। भारतीय टीम को दुबई के रास्ते न्यूयॉर्क से अमीरात की उड़ान लेनी थी। एक सूत्र ने बताया कि टीम को चार्टर्ड उड़ान से वापिस लाया जा सकता है। भारतीय दल में सहयोगी स्टाफ, परिवार और अधिकारियों समेत 70 सदस्य हैं।