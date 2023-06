World Test Championship 2023: डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टीम ने एक मिनट का मौन रखा, काली पट्टी बांधी, जानें आखिर वजह

Highlights शोक की इस घड़ी में प्रतिद्वंदी टीम के प्रति एकजुटता दिखाते हुए काली पट्टी बांधी। ओडिशा रेल दुर्घटना के पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखेगी। भारतीय टीम को लोगों के मारे जाने का गहरा दुख है।

World Test Championship 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों ने बुधवार को यहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के शुरुआती दिन पिछले सप्ताह ओडिशा रेल दुर्घटना में मारे गए 288 लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा और बांह पर काली पट्टी बांधी।

मैच शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा गया तथा यहां तक की ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी शोक की इस घड़ी में प्रतिद्वंदी टीम के प्रति एकजुटता दिखाते हुए काली पट्टी बांधी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मीडिया को जारी बयान में कहा,‘‘ भारतीय क्रिकेट टीम ओवल में आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के पहले दिन का खेल शुरू होने से पहले ओडिशा रेल दुर्घटना के पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखेगी।’’

इसमें कहा गया है,‘‘भारतीय टीम को लोगों के मारे जाने का गहरा दुख है और इस हादसे में जान गवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस हादसे से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय टीम काली पट्टी बांधेगी।’’

