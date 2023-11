वीडियो: 'टीम इंडिया को गेंदबाजी के लिए विशेष गेंदें दी जा रही हैं, इसलिए मिल रहा है इतना स्विंग', पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर का अजीब बयान

Highlights पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हसन रजा ने की अजीब बातें हसन रजा ने कहा कि शायद दूसरी पारी में बॉल चेंज हो जाता है कहा- भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए कुछ विशेष गेंदें दी गई हैं

World Cup 2023: विश्वकप में भारतीय टीम का जलवा जारी है। टीम इंडिया के बल्लेबाज हों या गेंदबाज, दोनों ऐसा विश्वस्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे देखकर बड़े-बड़े दिग्गज भी तारीफ करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों और मीडियाकर्मियों को लगता है कि भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के पीछे कुछ गड़बड़ है।

वानखेड़े में श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हसन रजा ने एक ऐसी ही बेवकूफी भरी बातचीत क्रिकेट शो के एंकर से की। पाकिस्तानी समाचार चैनल 'एबीएन' पर एक कार्यक्रम के दौरान एंकर ने पूछा कि क्या भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए कुछ विशेष गेंदें दी गई हैं जो उन्हें असाधारण बनाती हैं?

जवाब में हसन रजा ने कहा कि शायद दूसरी पारी में बॉल चेंज हो जाता है। जिस तरह से आईसीसी बॉल दे रहा है, या फिर थर्ड अंपायर पैनल दे रहा है, या बीसीसीआई दे रहा है, इसका निरीक्षण होना चाहिए। रजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अंपायर भी भारतीय टीम पर मेहरबान है और कुछ बहुत क्लोज फैसले भारत के पक्ष में गए हैं।

ICC Might Give Different Ball to Indian Bowlers thats why they are Getting Seam and Swing More Than Others.Ex Test Cricketer Hasan Raza.#CWC23#INDvSLpic.twitter.com/7KCQoaz0Qs