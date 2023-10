World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 गेंदों में शतक, बैक टू बैक सेंचुरी!

Highlights बाबर आजम, ब्रायन लारा और महेला जयवर्धने की बराबरी कर ली। लगातार सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम है। बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार चार शतक लगाए।

World Cup 2023: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने गुरुवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे 2023 विश्व कप लीग चरण के मैच में 90 गेंदों में शतक बनाया। यह डी कॉक का लगातार दूसरा शतक है। कॉक ने 106 गेंद में 109 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। श्रीलंका के खिलाफ 84 गेंदों में शतक बनाया था।

