World Cup 2023: इंडिया-पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले होगी सेरेमनी, अहमदाबाद में अरिजीत सिंह करेंगे लाइव परफॉर्म

Highlights भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले से पहले अरिजीत सिंह करेंगे परफॉर्म अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच

World Cup 2023: आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रोमांचक मैच खेला जाने वाला है। अहमदाबाद के स्टेडियम में इस मैच से पहले फैन्स में काफी उत्सुकता है। लोग बेसब्री से मैच का इंतजार कर रहे हैं। इस मुकाबले से पहले जश्न का आयोजन किया जाएगा जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है।

इस प्रोग्राम में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भाग लेने वाली हैं। वहीं, कई बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। पाक-इंडिया मैच से पहले बॉलीवुड के हिट सिंगर अरिजीत सिंह के परफॉर्मेंस की खबर है और उनके साथ ही शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह भी परफॉर्म करेंगे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक्स पर घोषणा की कि अरिजीत सिंह 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक प्री-मैच शो के दौरान प्रदर्शन करेंगे।

Kickstarting the much-awaited #INDvPAK clash with a special performance! 🎵 Brace yourselves for a mesmerising musical special ft. Arijit Singh at the largest cricket ground in the world- The Narendra Modi Stadium! 🏟️ Join the pre-match show on 14th October starting at 12:30… pic.twitter.com/K6MYer947D

इस पोस्ट में लिखा है, “एक विशेष प्रदर्शन के साथ बहुप्रतीक्षित #INDvPAK क्लैश की शुरुआत! दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान- नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अरिजीत सिंह के मंत्रमुग्ध कर देने वाले विशेष संगीत के लिए तैयार हो जाइए! 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे शुरू होने वाले प्री-मैच शो में शामिल हों। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंद्विता दुनिया में सबसे भयंकर है, दोनों देशों के बीच मैचों को महत्वपूर्ण वैश्विक दर्शक प्राप्त होते हैं।"

🎶 Catch Shankar Mahadevan LIVE before the big match at The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, setting the stage for #INDvPAK like never before! 🙌



Experience the pre-match show at the largest cricket ground in the world on 14th October, starting at 12:30 PM!#CWC23pic.twitter.com/WMYRx0mR08