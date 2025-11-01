Women's WC: विजेता बनो और 125 करोड़ करोड़ रुपये की पुरस्कार पाओ?, बीसीसीआई की तैयारी

Highlights पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम को दी गई थी। पूरी टीम को उनके प्रदर्शन के लिए 125 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई थी।

Women's WC: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगर नवी मुंबई में रविवार को वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच देती है तो बीसीसीआई हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को बड़े नकद पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व सचिव और अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह की ‘समान वेतन’ नीति का अनुकरण करते हुए शीर्ष अधिकारी महिला टीम को उतनी ही पुरस्कार राशि देने पर विचार कर रहे हैं।

जितनी पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम को दी गई थी। भारतीय पुरुष टीम ने टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था जिससे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की पूरी टीम को उनके प्रदर्शन के लिए 125 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई थी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘बीसीसीआई पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का समर्थन करता है इसलिए इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि अगर हमारी लड़कियां विश्व कप जीत जाती हैं तो पुरस्कार राशि पुरुषों की विश्व कप जीत की तुलना में कम नहीं होगी।

लेकिन विश्व कप जीतने से पहले घोषणा करना अच्छा नहीं है। ’’ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भारतीय महिला टीम 2017 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड से नौ रन से हार गई थी तो भी बीसीसीआई ने हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया था।

मुख्य कोच तुषार अरोठे और अन्य सहयोगी स्टाफ को भी अच्छी खासी पुरस्कार राशि मिली थी। आठ साल बाद अगर भारतीय महिलाएं जीतती हैं तो हर क्रिकेटर के लिए पुरस्कार राशि कम से कम 10 गुना ज्यादा हो सकती है।