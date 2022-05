Women's T20 Challenge 2022: सुपरनोवाज ने तीसरी बार महिला टी20 चैलेंज ट्रॉफी पर किया कब्जा, वेलॉसिटी को 4 रन से हराया, यहां देखें विजेता लिस्ट

Highlights हरमनप्रीत ने 29 गेंद की पारी में एक चौका और तीन छक्के जड़े। दूसरे विकेट के लिए 5.3 ओवर में 58 रन की साझेदारी की। 73 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी।

Women's T20 Challenge 2022: सुपरनोवाज की टीम महिला टी20 चैलेंज के फाइनल मैच में शनिवार को वेलॉसिटी को 4 रन से हराकर तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। सुपरनोवाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 165 रन बनाए। सुपरनोवाज की अलाना किंग ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट झटके।

सुपरनोवाज के लिए डिएंड्रा डॉटिन ने 62 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 रन की आक्रामक पारी खेली। डॉटिन ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 44 गेंद की पारी में एक चौका और चार छक्के लगाए, हरमनप्रीत ने 29 गेंद की पारी में एक चौका और तीन छक्के जड़े। वेलॉसिटी की लौरा वुलवार्डट ने कमाल की पारी खेली।

दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 5.3 ओवर में 58 रन की साझेदारी की। डॉटिन ने इससे पहले शुरुआती विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज प्रिया पूनिया (29 गेंद में 28 रन) के साथ 73 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। वेलॉसिटी के लिए केट क्रॉस, दीप्ति शर्मा और सिमरन दिल बहादुर ने दो-दो विकेट लिये।

अब तक चार संस्करणों में, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली सुपरनोवाज सबसे सफल टीम है, जिसने 3 बार खिताब जीता है। स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली ट्रेलब्लेजर्स हैं, जिन्होंने एक बार महिला टी 20 चुनौती जीती है। सुपरनोवा अब तक 4 फाइनल में भी शामिल हुई हैं।

मिताली राज के नेतृत्व में वेलॉसिटी 2019 संस्करण में फाइनल में पहुंची। 2018 संस्करण में सुपरनोवाज ने उद्घाटन खिताब हासिल करने के लिए ट्रेलब्लेजर्स को 7 विकेट से हराया और 2019 में सुपरनोवा ने वेलॉसिटी को 4 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। 2020 के संस्करण में ट्रेलब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को 16 रनों से हराकर अपना पहला खिताब जीता।

Women's T20 Challenge 2022: 2018 से 2022 तक महिला आईपीएल या महिला टी 20 चैलेंज विजेता और उपविजेता सूची-

सीजन विजेता उपविजेता

2018ः सुपरनोवाज ट्रेलब्लेजर

2019ः सुपरनोवाज वेलॉसिटी

2020ः ट्रेलब्लेजर्स सुपरनोवाज

2021ः टूर्नामेंट नहीं हुआ...

2022ः सुपरनोवाज वेलॉसिटी

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद प्रिया और डॉटिन ने शुरुआती दो ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद तीसरे ओवर से 13 रन बटोरे। क्रॉस के इस ओवर में प्रिया ने छक्का लगाया तो वही डॉटिन ने चौका जड़ा। कप्तान दीप्ति के अगले ओवर में मिडविकेट पर स्नेह राणा ने डॉटिन का आसान कैच टपका दिया।

डॉटिन ने छठे ओवर में स्नेह की शुरुआती दोनों गेंदों पर छक्का जड़कर इस जीवनदान का जश्न मनाया। इस ओवर से टीम ने 15 रन बटोरे जिससे पावरप्ले में सुपरनोवाज का स्कोर बिना किसी नुकसान के 46 रन हो गया। आठवें ओवर में सिमरन ने अपनी ही गेंद पर मुश्किल कैच टपकाकर डॉटिन को दूसरा जीवनदान दिया।

डॉटिन ने इस बार खाका तो वही प्रिया ने सिमरन खिलाफ छक्का जड़कर रन गति को तेज किया। प्रिया एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लौरा वुलवार्डट को कैच दे बैठी। उन्होंने 29 गेंद की पारी में दो छक्के लगाये। सिमरन ने इस ओवर में दो नोबॉल किये लेकिन डॉटिन दोनों बार इसका फायदा उठाने में विफल रही। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिये आयी राधा यादव के खिलाफ फ्री हिट पर छक्का लगाकर डॉटिन ने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आयी हरमनप्रीत ने स्नेह के ओवर में एक छक्का जबकि 14वें ओवर में राधा के खिलाफ लगातार गेंदों पर दो छक्के और चौका लगाकर अपने आक्रामक तेवर दिखाये। कप्तान दीप्ति ने 15वें ओवर में डॉटिन को बोल्ड कर वेलॉसिटी को दूसरी सफलता दिलायी।

इसके बाद क्रीज पर आयी पूजा वस्त्रकर (पांच गेंद पर पांच रन) को खाका ने बोल्ड किया। क्रॉस ने 18वें ओवर में हरमनप्रीत और सोफी एकलस्टन को पवेलियन की राह दिखायी। दीप्ति ने 19वें ओवर में सुने लूस (तीन रन) को राधा के हाथों कैच कराया। आखिरी ओवर में अलाना किंग (नाबाद छह रन) ने सिमरन की गेंद पर छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 160 के पार पहुंचाया। पारी की आखिरी गेंद पर हरलीन देओल (सात रन) को आउट किया।