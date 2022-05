Women's T20 Challenge 2022: सोलापुर की किरण नवगिरे ने किया कमाल, महिला टी20 चैलेंज में सबसे तेज अर्धशतक, 34 गेंद, 69 रन, 5 चौके और 5 छक्के, जानें कौन हैं...

Highlights किरण नवगिरे ने महिला टी20 चैलेंज मुकाबले में इतिहास कायम कर दिया। मात्र 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। किरण नवगिरे नगालैंड महिला टीम के लिए खेलती हैं।

Women's T20 Challenge 2022: महाराष्ट्र में सोलापुर की आल राउंडर किरण प्रभु नवगिरे ने महिला टी20 चैलेंज मुकाबले में इतिहास कायम कर दिया। मात्र 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। पारी के दौरान 34 गेंद में 69 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

नवगिरे नागालैंड महिला टीम के लिए खेलती हैं। नागालैंड से खेलते हुए 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ नाबाद 162 रन बनाए। महिला सीनियर टी20 ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। पिता जी किसान हैं। नवगिरे का 1995 में जन्म हुआ है।

