Women's T20 Challenge 2022: मैच के आखिरी क्षणों में धड़कन सामान्य थी, सुपरनोवाज की कप्तान हरमनप्रीत कौर बोलीं-आखिरी ओवर तक जाने के लिए तैयार थी

Highlights दूसरी पारी में शुरुआत हमारे पक्ष में नहीं था। सोफी एकलस्टन ने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजों ने साझेदारी नहीं बनाया, जो टीम की हार का मुख्य कारण रहा।

Women's T20 Challenge 2022: महिला टी20 चैलेंज के फाइनल में वेलॉसिटी पर चार रन की रोमांचक जीत दर्ज करने वाली सुपरनोवाज की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि मैच के आखिरी क्षणों में उनकी धड़कन सामान्य थी और वह इस तरह के करीबी मुकाबले के लिए तैयार थी।

What a thriller of a final that was! 👍 👍



The @ImHarmanpreet-led Supernovas held their nerve to edge out the spirited Velocity unit by 4 runs to clinch the #My11CircleWT20C title. 👏 👏 #SNOvVEL



Scorecard ▶️ https://t.co/5WAdZVnzRMpic.twitter.com/ffgAatoM2A