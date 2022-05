Women's T20 Challenge 2022: इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता

Highlights सुपरनोवाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 165 रन पर बनाये। वेलॉसिटी की टीम आठ विकेट पर 161 रन बना सकी। डॉटिन के अलावा सुपरनोवाज के लिए अलाना किंग ने तीन जबकि सेफी एकलस्टन ने दो विकेट चटकाये।

Women's T20 Challenge 2022: डिएंड्रा डॉटिन के हरफनमौला खेल के दम पर सुपरनोवाज ने महिला टी20 चैलेंज के बेहद रोमांचक फाइनल में वेलॉसिटी की टीम को चार रन से शिकस्त देकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया।

वेस्टइंडीज की डिएंड्रा डॉटिन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर आफ द टूर्नामेंट का खिताब भी हासिल किया। डॉटिन ने कहा कि इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अनुभव बहुत अच्छा है। आप यहां आते हैं और अन्य खिलाड़ियों से सीखते हैं और आप अपने साथियों के साथ जुड़ते हैं। मैं थोड़ी शर्मीला हूं लेकिन यह मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरा समर्थन किया, सहज और घर पर महसूस कराया।

वेस्टइंडीज की डॉटिन ने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 44 गेंद में 62 रन की आक्रामक पारी खेलने के बाद गेंद से भी कमाल करते हुए दो विकेट चटकाये। सुपरनोवाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 165 रन पर बनाये। लौरा वुलवार्डट की 40 गेंद में नाबाद 65 रन की पारी के बाद भी वेलॉसिटी की टीम आठ विकेट पर 161 रन बना सकी।

वेलॉसिटी की टीम 117 रन पर आठ विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन वुलवार्डट और 10वें नंबर की बल्लेबाज सिमरन दिल बहादुर (10 गेंद में नाबाद 20 रन) ने 45 रन की नाबाद साझेदारी कर मैच को रोमांचक बना दिया लेकिन टीम चार रन से लक्ष्य से दूर रह गयी। डॉटिन के अलावा सुपरनोवाज के लिए अलाना किंग ने तीन जबकि सेफी एकलस्टन ने दो विकेट चटकाये।

इससे पहले डॉटिन ने अपनी पारी में एक चौका और चार छक्के लगाने के साथ प्रिया पूनिया (29 गेंद में 28 रन) के साथ 73 रन की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी। उन्होंने इसके बाद हरमनप्रीत कौर के साथ उन्होंने 5.3 ओवर में दूसरे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की। हरमनप्रीत ने 29 गेंद की पारी में एक चौका और तीन छक्के जड़े।

वेलॉसिटी के लिए केट क्रॉस, दीप्ति शर्मा और सिमरन दिल बहादुर ने दो-दो विकेट लिये। लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा (आठ गेंद में 15 रन) और यास्तिका भाटिया (नौ गेंद में 13 रन) ने शुरुआती दो ओवरों में 28 रन बनाकर शानदार शुरुआत दिलाई लेकिन तीसरे ओवर में डॉटिन की गेंद पर शेफाली और चौथे ओवर में एकलस्टन की गेंद पर यास्तिका के आउट होने के बाद रनों पर अंकुश लग गया। पिछले मैच में 34 गेंद में 69 रन की आक्रामक पारी खेलने वाली किरण नवगिरे 13 गेंद की पारी में खाता खोलने में नाकाम रही।

पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद प्रिया और डॉटिन ने शुरुआती दो ओवर में संभल कर बल्लेबाजी करने के बाद तीसरे ओवर से 13 रन बटोरे। क्रॉस के इस ओवर में प्रिया ने छक्का लगाया तो वही डॉटिन ने चौका जड़ा। दीप्ति के अगले ओवर में मिडविकेट पर स्नेह राणा ने डॉटिन का आसान कैच टपका दिया।

डॉटिन ने छठे ओवर में स्नेह की शुरुआती दोनों गेंदों पर छक्का जड़कर इस जीवनदान का जश्न मनाया। इस ओवर से टीम ने 15 रन बटोरे जिससे पावरप्ले में सुपरनोवाज का स्कोर बिना किसी नुकसान के 46 रन हो गया। आठवें ओवर में सिमरन ने अपनी ही गेंद पर मुश्किल कैच टपकाकर डॉटिन को दूसरा जीवनदान दिया।

डॉटिन ने इस बार खाका तो वही प्रिया ने सिमरन खिलाफ छक्का जड़कर रन गति को तेज किया। प्रिया एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लौरा वुलवार्डट को कैच दे बैठी। उन्होंने 29 गेंद की पारी में दो छक्के लगाये। सिमरन ने इस ओवर में दो नोबॉल किये लेकिन डॉटिन दोनों बार इसका फायदा उठाने में विफल रही। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिये आयी राधा यादव के खिलाफ फ्री हिट पर छक्का लगाकर डॉटिन ने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आयी हरमनप्रीत ने स्नेह के ओवर में एक छक्का जबकि 14वें ओवर में राधा के खिलाफ लगातार गेंदों पर दो छक्के और चौका लगाकर अपने आक्रामक तेवर दिखाये। कप्तान दीप्ति ने 15वें ओवर में डॉटिन को बोल्ड कर वेलॉसिटी को दूसरी सफलता दिलायी।