WPL final: आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने स्मृति मंधाना की टीम से की वीडियो कॉल पर बात, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, देखिए

Highlights स्मृति मंधाना की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता फाइनल स्मृति मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 16 साल के सूखे को खत्म किया आरसीबी की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई

Women’s Premier League final: स्मृति मंधाना की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने रविवार, 17 मार्च को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को तीन गेंद रहते आठ विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 16 साल के सूखे को खत्म किया। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग के 16 सालों के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पुरुष टीम कभी खिताब नहीं जीत पाई। लेकिन महिला टीम ने महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के दूसरे सीजन में ही खिताब अपने नाम कर लिया।

आरसीबी की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरसीबी ट्रेंड करने लगा। इस जीत के बाद लंबे समय तक आरसीबी के पुरुष टीम की कप्तानी करने वाले विराट कोहली ने महिला टीम से वीडियो कॉल पर बात भी की। सोशल मीडिया पर छाए कुछ मीम्स आप यहां देख सकते हैं।

