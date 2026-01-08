WPL 2026: 5 टीम, 22 मैच, सभी गेम नवी मुंबई और वड़ोदरा में?, 9 जनवरी से शुरू, देखिए शेयडूल और कब-कहां देखें लाइव स्कोर

WPL 2026:हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का सामना डब्ल्यूपीएल में एकमात्र अन्य खिताब जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा जिसकी कमान स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना संभाल रही हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 8, 2026

WPL 2026: 5 टीम, 22 मैच, सभी गेम नवी मुंबई और वड़ोदरा में?, 9 जनवरी से शुरू, देखिए शेयडूल और कब-कहां देखें लाइव स्कोर

WPL 2026

HighlightsWPL 2026: इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत भी होगी।WPL 2026: कागजों पर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम काफी मजबूत नजर आती है। WPL 2026: नैट साइवर ब्रंट और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज जैसी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं।

नवी मुंबईः अपने पहले वनडे विश्व कप की जीत की खुशी में डूबी भारतीय महिला क्रिकेटर शुक्रवार से यहां शुरू हो रही चौथे महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगी, जो इस साल इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत भी होगी। टूर्नामेंट के पहले मैच में दो बार की विजेता और मौजूदा चैंपियन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का सामना डब्ल्यूपीएल में एकमात्र अन्य खिताब जीतने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से होगा जिसकी कमान स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना संभाल रही हैं। डब्ल्यूपीएल 28 दिन तक चलेगा।

22 मैच खेले जाएंगे। फाइनल गुरुवार (पांंच फरवरी) को खेला जाएगा। डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले 11 मैचों की मेजबानी किया जाएगा, 10 और 17 जनवरी को होने वाले दो-दो मैच भी शामिल हैं। बाकी सभी मैच शाम के सत्र में खेले जाएंगे। लीग वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, शेष 11 मैच खेले जाएंगे। इसमें दो फरवरी को एलिमिनेटर और पांच फरवरी को होने वाला फाइनल शामिल है।

WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी स्टार स्पोर्ट्स महिला प्रीमियर लीग (WPL) का आधिकारिक प्रसारक है। WPL 2026 के मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे। WPL 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioStar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

WPL 2026:डब्ल्यूपीएल चौथे सत्र का कार्यक्रम इस प्रकार-

नवी मुंबई में:

नौ जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

10 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम गुजरात जायंट्स

10 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स

11 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स

12 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्स

13 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स

14 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

15 जनवरी: मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स

16 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स

17 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस

17 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

वडोदरा में:

19 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

20 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस

22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स

24 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स

26 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस

27 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

29 जनवरी: यूपी वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

30 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस

01 फरवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स

एलिमिनेटर: 03 फरवरी

फाइनल: 05 फरवरी (दोनों वडोदरा में)।

WPL 2026: पांचों टीम-

मुंबई इंडियंस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

यूपी वॉरियर्स

गुजरात जायंट्स

दिल्ली कैपिटल्स।

चौथी डब्ल्यूपीएल का आयोजन दो चरणों में नवी मुंबई और वडोदरा में किया जाएगा। इसमें युवा खिलाड़ियों को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को जून-जुलाई में इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को परखने का भी मौका मिलेगा।

कागजों पर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की टीम काफी मजबूत नजर आती है। उसके पास भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के अलावा इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट और वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज जैसी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। मुंबई ने अपने अधिकतर खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा है और किसी भी टीम के लिए उसे हराना एक चुनौती होगी।

न्यूजीलैंड की अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की मिली इलिंगवर्थ और भारत की भरोसेमंद अमनजोत कौर की मौजूदगी से उसकी बल्लेबाजी अधिक मजबूत हो गई है। शबनिम इस्माइल मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगी, जिसमें साइका इशाक भी शामिल हैं। मेग लैनिंग के यूपी वॉरियर्स से जुड़ने के बाद भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाल ली है।

दिल्ली की टीम अभी तक तीनों बार फाइनल में पहुंची है लेकिन वह खिताब नहीं जीत पाई। इस बार वह इसमें किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। दिल्ली के पास विश्व कप विजेता और शानदार फॉर्म में चल रही सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, स्नेह राणा और श्री चरणी हैं। इसके अलावा उसके पास घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली निक्की प्रसाद, मिन्नू मणि और दाएं हाथ की गेंदबाज नंदनी शर्मा भी हैं।

दिल्ली की टीम में कई प्रभावशाली विदेशी खिलाड़ी हैं जिनमें वनडे विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ट भी शामिल हैं। मारिज़ेन कैप और अलाना किंग उसकी गेंदबाजी का भार संभालेंगी, लेकिन एनाबेल सदरलैंड के हटने से टीम का आक्रमण कुछ हद तक कमजोर हो गया है।

आरसीबी की बात करें तो उसके पास मंधाना के अलावा एलिस पेरी जैसी मंझी हुई खिलाड़ी है। इन दोनों पर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का जिम्मा होगा। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल, ऑलराउंडर ग्रेस हैरिस और दक्षिण अफ्रीका की जुझारू ऑलराउंडर नादिन डी क्लर्क बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगी।

आरसीबी के पास ऋचा घोष के रूप में अदद विकेटकीपर और फिनिशर है। भारत की अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्रकार और इंग्लैंड की लॉरेन बेल आरसीबी की प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उसके पास इंग्लैंड की लिन्से स्मिथ, भारत की राधा यादव और श्रेयांका पाटिल जैसी अच्छी स्पिन गेंदबाज भी हैं।

गुजरात जायंट्स की टीम पिछले साल प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही और इस साल वह इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन एशले गार्डनर की अगुवाई वाली टीम को विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर रहना होगा क्योंकि उसके पास कोई भी शीर्ष भारतीय बल्लेबाज नहीं है।

रेणुका सिंह ठाकुर, टिटास साधु और राजेश्वरी गायकवाड़ के रूप में उसके पास सबसे बड़ी भारतीय स्टार हैं, वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज यस्तिका भाटिया चोट के बाद अच्छी वापसी करने के लिए बेताब होगी। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उसके पास बेथ मूनी हैं, जबकि दिग्गज न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन पिछले साल डब्ल्यूपीएल से बाहर रहने के बाद इस साल वापसी कर रही हैं।

ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ रेणुका और काश्वी गौतम के साथ नई गेंद साझा कर सकती हैं, जबकि स्पिन गेंदबाजी के विकल्पों में जॉर्जिया वेयरहम, गायकवाड़ और तनुजा कंवर शामिल हैं। यूपी वॉरियर्स ने लैनिंग के रूप में कप्तानी का सही विकल्प चुना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की शिप्रा गिरी के अलावा उसके पास कोई विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं है। उसके बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष पर फीबी लिचफील्ड, प्रतिका रावल और किरण नवगिरे हैं। प्रतिका का खेलना हालांकि उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा।

हरलीन देओल और लैनिंग मध्य क्रम को संभाल सकती हैं, लेकिन वॉरियर्स की टीम को एक फिनिशर की भी तलाश करनी होगी। ऐसे में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, क्लो ट्रायोन, डिएंड्रा डॉटिन और शिखा पांडे को दोहरी भूमिका निभानी पड़ सकती है। भारत की क्रांति गौड़ और इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन उसकी गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ होंगी।

