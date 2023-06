Womens Ashes England vs Australia 2023: 40 विकेट और 1371 रन और ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, एशेज ट्रॉफी पर किया कब्जा, जानें आंकड़े

Highlights आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारते हुए एशेज पर कब्जा कर लिया। महिला टेस्ट में सभी 40 विकेट गिरने का सिर्फ सातवां उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने कैंटरबरी में 161 रन से जीत हासिल की थी।

Womens Ashes England vs Australia 2023: महिला एशेज टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर लिया। पूरे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम शानदार खेल दिखाया। 40 विकेट गिरे और इस दौरान 1371 रन बने और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारते हुए एशेज पर कब्जा कर लिया।

यह महिला टेस्ट में सभी 40 विकेट गिरने का सिर्फ सातवां उदाहरण है। 145 मैच का यह आंकड़ा है। पिछली बार महिला एशेज टेस्ट का परिणाम 2015 में आया था, जब ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने कैंटरबरी में 161 रन से जीत हासिल की थी। इसके बाद इन दोनों पक्षों के बीच अगले तीन टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुए थे।

8/53 - नीतू डेविड बनाम इंग्लैंड, 1995

8/66 -एश्ले गार्डनर बनाम इंग्लैंड, 2023

7/6 - मैरी डुग्गन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1958

7/7 - बेट्टी विल्सन बनाम इंग्लैंड, 1958

13/226 - शाज़िया खान बनाम इंडीज, 2004

12/165 -एश्ले गार्डनर बनाम इंग्लैंड, 2023

11/16 - बेट्टी विल्सन बेट्टी विल्सन बनाम इंग्लैंड, 1958

11/63 - जूलिया ग्रीनवुड बनाम इंडीज, 1979

11/107 - लुसी पियर्सन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2003

ऐनी गॉर्डन, 1969

जूलिया ग्रीनवुड, 1979

शाज़िया खान, 2004

झूलन गोस्वामी, टॉनटन, 2009

सोफी एक्लेस्टोन, 2003

1371ः इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2023

1143ः इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1998

1098ः इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2003

1095ः इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022।

