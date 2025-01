शादी के 20 साल बाद वीरेंद्र सहवाग लेंगे पत्नी आरती से तलाक? रिपोर्ट्स में दावा, फैन्स के बीच हलचल तेज

Virender Sehwag Divorce News: भारतीय दिग्गज क्रिकेटरवीरेंद्र सहवाग की पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सलामी बल्लेबाज अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। रिटायर्ड क्रिकेटर और उनकी पत्नी आरती की शादी को करीब 20 साल हो गए हैं और इस पड़ाव पर उनके तलाक की खबरों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। हालांकि, कपल की ओर से मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इन खबरों ने फैन्स की चिंता बढ़ा दी है।

एक रिपोर्ट में उनके और उनकी पत्नी आरती के निजी जीवन के बारे में बड़ा दावा किया गया है। 104 टेस्ट और 251 वनडे खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग ने दिसंबर 2004 में आरती से शादी की थी। इस जोड़े के दो बेटे आर्यवीर हैं, जिनका जन्म 2007 में हुआ और वेदांत का जन्म 2010 में हुआ। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक इस जोड़े के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

Indian cricket legend Virender Sehwag and his wife, Aarti Ahlawat, are reportedly heading for separation after two decades of marriage. The couple, who tied the knot in 2004, has sparked speculation about their relationship after unfollowing each other on Instagram. Sources close… pic.twitter.com/ws9ru1dxe7