क्या वनडे से जल्द संन्यास लेंगे विराट कोहली? वायरल फोटो देख फैन्स के बीच हलचल तेज

Virat Kohli: भारतीय दिग्गज क्रिकेटरविराट कोहली की एक तस्वीर वायरल होने के बाद उनके फैन्स की चिंता बढ़ गई है। कोहली की इंग्लैंड से तस्वीर सामने आई है जहां वह वर्तमान में अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दो बच्चों - वामिका और अकाय के साथ रह रहे हैं, ने प्रशंसकों को चिंतित कर दिया है। इंटरनेट पर वायरल हो रही एक तस्वीर में, कोहली एक तस्वीर के लिए पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ ने सभी का ध्यान खींचा, वह थी विराट की सफ़ेद दाढ़ी। पूर्व भारतीय कप्तान बिल्कुल अलग दिख रहे थे, और उनका नया लुक प्रशंसकों के लिए एक झटका था।

पिछले महीने इंग्लैंड में एक कार्यक्रम के दौरान, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अपने फैसले के पीछे का कारण बताते हुए कहा, "मैंने दो दिन पहले ही अपनी दाढ़ी रंगी है। हर चार दिन में दाढ़ी रंगने का समय आ गया है।"

और उनकी सफ़ेद दाढ़ी वाली ताज़ा तस्वीर ने प्रशंसकों को चिंतित कर दिया है, जिन्हें डर है कि कोहली वनडे से भी दूर हो सकते हैं।

Virat Kohli Clicked With Shash Kiran At London Today.📸🤍

#ViratKohli

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अगस्त 2025 में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलेगी, जबकि सितंबर में, मेन इन ब्लू एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जाएगी। यह प्रमुख महाद्वीपीय आयोजन 9 से 28 सितंबर तक यूएई के दो स्थानों पर खेला जाएगा। अक्टूबर के पहले कुछ हफ़्तों में, भारत घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज़ से दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलेगा।

10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में दूसरे टेस्ट के समापन के बाद, भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे और पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा और अगले दो मैच क्रमशः 23 और 25 अक्टूबर को एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे।

बता दें कि विराट कोहली ने 29 जून, 2024 को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 7 रनों से जीत हासिल करने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद, दाएं हाथ के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 12 मई, 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया।