क्या IPL 2026 में रियान पराग करेंगे राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी? असम के क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग की आगे की भूमिका अभी भी तय नहीं है, क्योंकि IPL 2026 से पहले फ्रेंचाइजी एक बड़े लीडरशिप बदलाव से गुज़र रही है। लंबे समय से कप्तान रहे संजू सैमसन को रिटेंशन डेडलाइन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड कर दिया गया, जिससे खाली जगह को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं, फिर भी पराग ने अपने आस-पास की चर्चाओं पर पब्लिकली बात न करने का फैसला किया है।

असम के साथ उनका बैकग्राउंड, जहाँ वे घरेलू व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में टीम को लीड करते रहे हैं, उन्हें लीडरशिप में एक मज़बूत बेस देता है। उन्होंने IPL 2025 के दौरान राजस्थान के लिए भी कदम रखा, जब सैमसन बाहर थे, उन्होंने आठ मैचों में कप्तानी की, जबकि टीम में यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर और वानिंदु हसरंगा जैसे जाने-माने नाम थे। उन छोटे समय ने उन्हें इस रोल के साथ आने वाले प्रेशर का शुरुआती अंदाज़ा दिया।

उन्होंने स्पोर्टस्टार को बताया, “मैंने पिछले सीज़न में IPL में सात से आठ मैचों में कप्तानी की थी। ड्रेसिंग रूम में, जब हम फैसलों को एनालाइज़ करते थे, तो मैंने 80 से 85 परसेंट चीजें सही की हैं।”

टीम के मालिक मनोज बडाले के रुख ने भी पराग के अप्रोच पर असर डाला है। रॉयल्स का इरादा 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले ऑक्शन के बाद ही अपना अगला कप्तान तय करना है, जिससे अंदरूनी कैंडिडेट एक होल्डिंग पैटर्न में रह जाएंगे। पराग ने उस टाइमलाइन के जवाब में एक प्रैक्टिकल रुख अपनाया है।

उन्होंने कहा, “मनोज [बडाले] सर ने कहा है कि [कैप्टनसी पर] फैसला ऑक्शन के बाद लिया जाएगा। अगर मैं अभी इसके बारे में सोचूंगा, तो मेरा मेंटल स्पेस खराब हो जाएगा। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि मैं कैप्टेंसी के लिए सही हूं, तो मैं हाथ बढ़ाने को तैयार हूं। अगर उन्हें लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर मैं और योगदान दे सकता हूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।”

ऑन-फील्ड टैक्टिक्स से दूर, पराग को इस बात का भी एहसास है कि एक हाई-प्रोफाइल IPL फ्रेंचाइजी में लीडरशिप के साथ ऑफ-फील्ड वेट भी आता है।

पराग ने आगे कहा, “हर किसी को यह गलतफहमी है कि कैप्टेंसी आसान है। हां, कैप्टेंसी में फेम का एलिमेंट होता है, लेकिन यह क्रिकेट के एलिमेंट को 20 परसेंट तक कम कर देता है। आपको सभी मीटिंग्स में जाना होता है, स्पॉन्सर शूट्स में जाना होता है, और मीडिया को जवाब देना होता है। मुझे एक इंसान के तौर पर इन चीजों को डेवलप करने की जरूरत है।”

क्या IPL 2026 में RR को रवींद्र जडेजा लीड करेंगे?

टीम में नए शामिल हुए रवींद्र जडेजा उन दूसरे ऑप्शन में से हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी लीडरशिप की बातचीत का हिस्सा हैं, हालांकि राजस्थान का ऑक्शन का तरीका, जिसमें वह किसी महंगे लोकल खिलाड़ी को साइन करने से बच रहा है, यह बताता है कि उनका अगला कप्तान मौजूदा ग्रुप में से ही होगा।