WI vs IND, 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, पांड्या ने संभाली कप्तानी, रोहित-कोहली बाहर, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights दूसरे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेंच पर जगह दी गई है उनकी जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को टीम में लिया गया है इस मुकाबले में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया

WI vs IND, 2nd ODI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे आज खेले जा रहे वनडे के लिए टीम इंडिया में बदलाव हुआ है। टीम की कप्तानी युवा कंधे को दी गई है। हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जबकि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को बेंच पर जगह दी गई है। उनकी जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को टीम में लिया गया है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बारबाडोस में खेला जा रहा है।

टॉस के बाद पांड्या ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। हम देखना चाहते हैं कि थोड़ी ऊपर-नीचे वाली इस पिच पर हम कितना स्कोर बना सकते हैं।' रोहित और विराट लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें कुछ सवालों के जवाब देने की जरूरत है इसलिए वे इस खेल में आराम कर रहे हैं। वे तीसरे वनडे के लिए तरोताजा हो सकते हैं।

उन्होंने पहले वनडे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब आप किसी को 115 रन पर आउट करते हैं तो यह गेंदबाजों का अच्छा प्रयास है। हमारी कैचिंग प्रभावशाली थी, लेकिन हम कुछ क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। हम पांच विकेट खोने के बजाय केवल दो विकेट खो सकते थे और आखिरी गेम खत्म कर सकते थे।' रोहित और विराट की जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल आए।

🚨 Toss Update 🚨



West Indies win the toss and elect to field first in the 2nd ODI.



Follow the match - https://t.co/k4FosiRmuT#TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/tEUAw1b07b