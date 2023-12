WI vs ENG: वनडे के बाद टी20 सीरीज पर कब्जा, मोती की जाल में फंसे विश्व चैंपियन इंग्लैंड के बल्लेबाज, इंडीज ने 3-2 से जीत ली सीरीज, जानें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन

Highlights वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड से वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी। सैम कुरेन ने 19वें ओवर में दो रन पर आंद्रे रसेल को आउट किया। वेस्टइंडीज की टीम 19.2 ओवर में 6 विकेट पर 133 रन बनाकर बाजी मार ली।

WI vs ENG: वेस्टइंडीज ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को आखिरी ओवर में हराकर ट्वेंटी-20 सीरीज 3-2 से जीत ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 10 विकेट पर 132 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 19.2 ओवर में 6 विकेट पर 133 रन बनाकर बाजी मार ली। इससे पहले वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड से वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी।

West Indies win a final over thriller in the fifth T20I and seal a 3-2 series victory against England 🙌



📝 #WIvENG | https://t.co/zuMIhAMXzvpic.twitter.com/ffkGLoEj7v — ICC (@ICC) December 21, 2023

गुडाकेश मोती ने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट झटके। मोती को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड के खिलाड़ी और दो शतक लगाने वाले फिल साल्ट को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इंग्लैंड ने 132 रन के छोटे से स्कोर का बचाव करने के लिए जी-तोड़ मेहनत की।

Good signs for the West Indies ahead of next year's #T20WorldCup as they defeat England to register a third straight T20I series triumph 🙌



Details ⬇️https://t.co/TL4z6qYetz — ICC (@ICC) December 22, 2023

डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए तनाव बढ़ाया और ब्रायन लारा स्टेडियम में उम्मीद की किरण जगाई। तेज गेंदबाज रीस टॉपले ने 17वें ओवर में वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल को दो रन पर आउट किया और मध्यम गति के गेंदबाज सैम कुरेन ने 19वें ओवर में दो रन पर आंद्रे रसेल को आउट किया।

क्रिस वोक्स की पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने तीन रन बनाए, रेहान अहमद ने स्क्वायर के पीछे बाउंड्री पर एक रन बचाया, फिर शाई होप ने डीप पॉइंट पर अपना पहला छक्का जड़कर मैच खत्म किया। वेस्टइंडीज ने 133-6 का स्कोर बनाया और चार गेंद शेष रहते चार विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज को 30 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी।