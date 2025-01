WHO IS Vaishnavi Sharma: कौन हैं वैष्णवी शर्मा?, राधा यादव और रविंद्र जडेजा को मानती हैं आदर्श, महारिकॉर्ड रचने वाली पहली बॉलर

Highlights भारत ने मलेशिया को मंगलवार को दस विकेट से हराया। भारत ने 2 . 5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मलेशियाई टीम 14 . 3 ओवर में 31 रन पर आउट हो गई।

WHO IS Vaishnavi Sharma: वैष्णवी शर्मा कभी भी नहीं भूलेगी। यादगार पदार्पण रहा। पदार्पण कर रही बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाते हुए हैट्रिक समेत पांच रन देकर पांच विकेट लिए। मलेशियाई बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। नूरिन बिन्ती रोसलान, नूर इस्मा दानिया और सिति नाजवान को लगातार तीन गेंदों पर आउट किया। यह सपने जैसा पदार्पण हुआ है, जिसमें हैट्रिक और पांच विकेट मिले। मैं भारत के सीनियर स्पिनरों राधा यादव और रविंद्र जडेजा को आदर्श मानती हूं। 19 वर्षीय खिलाड़ी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वह चंबल क्षेत्र से खेलने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं। उन्हें 2022-23 में जूनियर घरेलू सीज़न में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी भी मिली है।

First hat-trick of #U19WorldCup 2025 ✅

Five-wicket haul ✅



Vaishnavi Sharma takes home the @aramco POTM for her dream spell against Malaysia 👏 pic.twitter.com/feKMutFVT9 — ICC (@ICC) January 21, 2025

𝕎 𝕎 𝕎#TeamIndia's left arm spinner & debutant Vaishnavi Sharma becomes the first Indian bowler to pick up a hattrick in #U19WomensWorldCup tournament! 🙌🏻#U19WomensT20WConJioStar 👉 #INDWvMASW, LIVE NOW on Disney+ Hotstar! pic.twitter.com/DaEdFnus07— Star Sports (@StarSportsIndia) January 21, 2025

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस ऑलराउंडर ने महज पांच साल की उम्र में इस खेल को अपना लिया था। शर्मा महिला U19 T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय बनीं। जब भी वह ग्वालियर में होती है तो अकादमी आती है, जहां वह प्रतिदिन सात घंटे, सुबह तीन और शाम को चार घंटे देती है। मेरा मानना ​​है कि उसने कड़ी मेहनत की है।

For her exceptional bowling performance including a hat-trick and a five wicket haul, Vaishnavi Sharma is the Player of the Match 👏 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/3K1CCzgAYK#TeamIndia | #MASvIND | #U19WorldCuppic.twitter.com/Wu1IaGRQC9— BCCI Women (@BCCIWomen) January 21, 2025

शर्मा ने आईसीसी महिला अंडर-19 विश्व कप में टूर्नामेंट के इतिहास में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। वैष्णवी ने मंगलवार को बाय्युमास ओवल में मलेशिया के खिलाफ मैच में अनोखी उपलब्धि हासिल की। अपना चौथा ओवर फेंकने से पहले वैष्णवी ने चार विकेट ले लिए।

बाएं हाथ के स्पिनर ने पहले नूरिन बिन्ती रोसलान (3) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट मिला। अगली गेंद पर वैष्णवी को एक और एलबीडब्ल्यू मिला और उन्होंने नूर इस्मा दानिया को वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद सिति नाजवान को क्लीन बोल्ड कर विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गईं। 4-1-5-5 के प्रभावशाली गेंदबाजी आंकड़े हासिल किये।