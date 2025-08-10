कौन हैं क्वेना मफाका?, 19 साल और 124 दिन में झटके 4 विकेट, सबसे कम उम्र के गेंदबाज

AUS vs SA, 1st T20I: क्वेना मफाका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल कर कारनामा किया।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 10, 2025 21:49 IST2025-08-10T21:45:35+5:302025-08-10T21:49:05+5:30

Highlights19 वर्षीय इस तेज़ गेंदबाज़ ने चार ओवर फेंके और 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए।चार विकेट लेने वाले आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों को 19 वर्षीय क्वेना मफाका पर पहली नजर पड़ी।

AUS vs SA, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल रहे क्वेना मफाका ने कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों को 19 वर्षीय क्वेना मफाका पर पहली नजर पड़ी और इस युवा तेज गेंदबाज ने निराश नहीं किया, उन्होंने चार ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए। मफाका (20 रन पर चार विकेट) 19 साल और 124 दिन की उम्र में चार विकेट लेने वाले आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड में हो रहे इस मैच में, 19 वर्षीय इस तेज़ गेंदबाज़ ने चार ओवर फेंके और 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

 

AUS vs SA, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े-

क्वेना मफाकाः 4 0 20 4, डार्विन, 2025

काइल एबॉटः 4 0 21 3, एडिलेड, 2014

डेविड विसेः 4 0 21 3, सिडनी, 2014

इमरान ताहिरः 4 0 21 3, डरबन, 2016

एंड्रयू हॉलः 4 0 22 3, जोहान्सबर्ग, 2006।

मफाका ने सातवें ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल ओवेन के डिफेंस को भेदकर अपना पहला विकेट लिया और फिर उन्होंने बेन ड्वारशुइस को 19 गेंदों में 17 रन पर आउट कर उनके और टिम डेविड (83) के बीच सातवें विकेट के लिए हुई 59 रनों की साझेदारी को तोड़ा। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम ने इस तेज़ गेंदबाज़ का कैच लपका।

मैच के अपने आखिरी ओवर (ऑस्ट्रेलियाई पारी के 19वें ओवर) में, मफाका ने डेविड और एडम ज़म्पा के विकेट चटकाए। दूसरी गेंद पर डेविड ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हुए, जबकि पाँचवीं गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने ज़म्पा का कैच लपका। 

रविवार को चार विकेट लेने वाले मफाका (19 वर्ष और 124 दिन) पूर्ण सदस्य टीमों में टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए। उनके 4/20 के आंकड़े टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े भी हैं।

