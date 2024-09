Who is Hasan Mahmud IND v BAN: कौन हैं 24 साल के हसन महमूद?, पहले मैच में रोहित, विराट, गिल और पंत को किया आउट

Highlights Who is Hasan Mahmud IND v BAN: बांग्लादेश के लिए महमूद ने चार विकेट लिये। Who is Hasan Mahmud IND v BAN: भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। Who is Hasan Mahmud IND v BAN: विराट ने भुगता और विकेट के पीछे लिटन ने कैच लपक लिया।

Who is Hasan Mahmud IND v BAN: कमाल का खिलाड़ी। 22 साल के हसन महमूद ने कई कारनामे किए। भारतीय पिच पर टीम इंडिया को किया परेशान। पहले टेस्ट में कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आउट कर दिया। अपने चौथे टेस्ट में जौहर दिखा दिया। बांग्लादेश के महमूद ने गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में प्रभावित किया। चार प्रमुख विकेट अपने नाम कर लिया। चौथा टेस्ट खेल रहे 24 वर्षीय गेंदबाज भारतीय खिलाड़ी को डरा दिया।

Hasan Mahmud breaks the partnership by claiming the wicket of Rishabh Pant! That’s his fourth wicket and a vital breakthrough for the side. 👏🇧🇩#BCB#Cricket#INDvBAN#WTC25pic.twitter.com/SsGC2kEQDB — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 19, 2024

रोहित शर्मा (19 गेंदों पर 6 रन), शुभमन गिल (8 गेंदों पर 0), विराट कोहली (6 गेंदों पर 6) और ऋषभ पंत (52 गेंदों पर 39) को आउट किया। हसन ने पहली बार इस साल की शुरुआत में मार्च में लाल गेंद वाले क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दो पारियों में छह विकेट लिए।

इस टेस्ट से पहले 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पिछले महीने रावलपिंडी में शानदार प्रदर्शन किया, जहां दूसरी पारी में उनके पहले पांच विकेट (5/43) ने बांग्लादेश को पाकिस्तान पर जीत दिलाने में मदद की। एकदिवसीय मैच 22 और टी20 मैच 18 खेले हैं।