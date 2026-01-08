14 साल में क्या कर रहे हो भाई?, वैभव सूर्यवंशी की रनों की बौछार देखकर अश्विन दंग, शेयर किया पोस्ट

Highlightsरविचंद्रन अश्विन ने एक्स पर पोस्ट किया है और लगातार चर्चा में हैं।बेहतरीन प्रदर्शन करके उम्मीदों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं।खेल के सबसे चर्चित युवा बल्लेबाजों में से एक बना दिया है।
मुंबईः पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन खुश हैं और सोशल मीडिया पर शानदार पोस्ट कर बधाई दी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के बाद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार पारी खेल रहे हैं। बिहार के रहने वाले वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 में लिया था। सूर्यवंशी के असाधारण स्कोर ने उन्हें खेल के सबसे चर्चित युवा बल्लेबाजों में से एक बना दिया है। सूर्यवंशी घरेलू और अंडर-19 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके उम्मीदों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन ने एक्स पर पोस्ट किया है और लगातार चर्चा में हैं।
वैभव सूर्यवंशी के पिछले 5 पारी-
127 (73) बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 (युवा वनडे)
68 (24) बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 (युवा वनडे)
11 (12) बनाम दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 (युवा वनडे)
31 (10) बनाम मेघालय (युवा होम ग्राउंड)
190 (84) बनाम अरुणाचल प्रदेश (युवा होम ग्राउंड)।
रविचंद्रन अश्विन ने लिखा है कि आज वैभव सूर्यवंशी ने 171(95), 50(26), 190(84), 68(24), 108*(61), 46(25) और 127(74) रन बनाए। ये वैभव सूर्यवंशी के पिछले 30 दिनों में घरेलू और अंडर-19 क्रिकेट में बनाए गए कुछ स्कोर हैं। (भाई, ये सब क्या है? क्या ये नमूना काफी है या तुम और भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले हो?) 14 साल की उम्र में ये बच्चा जो कर रहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है।
अंडर-19 विश्व कप नजदीक है, जहां उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, और उसके तुरंत बाद आईपीएल में सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू की जगह लेने के लिए उनका पहला पूरा सीजन शुरू होने वाला है। अगले चार महीने VaibhavWatch के लिए रोमांचक होने वाले हैं, जो हमें उनके स्वभाव, जुनून और चरित्र के बारे में सब कुछ बताएंगे।