West Indies vs USA T20 World Cup 2024 Super 8: रसेल, चेस और होप ने सह मेजबान अमेरिका को 9 विकेट से दी मात, वेस्टइंडीज ने खाता खोला, ग्रुप-2 अंक तालिका में उलटफेर

Highlights West Indies vs USA Live Score, T20 World Cup 2024 Super 8: शाई होप ने 26 गेंद में पचासा पूरा किया। West Indies vs USA Live Score, T20 World Cup 2024 Super 8: रोस्टन चेज को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। West Indies vs USA Live Score, T20 World Cup 2024 Super 8: निकोलस पूरन ने 12 गेंद में 27 पर नाबाद रहे।

West Indies vs USA Live Score, T20 World Cup 2024 Super 8: वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ के ग्रुप दो के मैच में अमेरिका को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी और सुपर-8 में खाता खोल लिया। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में भी उलटफेर हो गया। इंडीज के लिए शाई होप ने 26 गेंद में पचासा पूरा किया। होप ने 39 गेंद में नाबाद 82 रन की पारी खेली। इसमें 4 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। रोस्टन चेज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। जोनासन चालर्स ने 14 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। निकोलस पूरन ने 12 गेंद में 27 पर नाबाद रहे, जिसमें 3 छक्के और एक चौका मारा।

Bringing in our first win of the Super8️⃣s with dominance!💪🏽🔥



How good were the boys tonight?🙌🏾#WIREADY | #T20WorldCup | #WIvUSApic.twitter.com/DBa0Z7UXhw — Windies Cricket (@windiescricket) June 22, 2024

अंक तालिका में भी बदलाव हुआ है। एक जीत और एक हार के बाद इंडीज टीम 2 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ पहले स्थान पर काबिज है। गत चैंपियन इंग्लैंड की टीम 2 मैच में एक हार और एक जीत के साथ तीसरे और अमेरिका दो हार के साथ चौथे पायदान पर है। अमेरिका की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है।

West Indies get their first win of the Super Eight stage and boost their net run rate 🙌#T20WorldCup | #USAvWI | 📝 https://t.co/Uq20b7LgVQpic.twitter.com/D4jcpuMnNY — ICC (@ICC) June 22, 2024

वेस्टइंडीज ने 10.5 ओवर में 130 रन बनाकर बाजी मार ली। 55 गेंद पहले जीत हासिल की। रोस्टन चेज और आंद्रे रसेल ने तीन-तीन विकेट लिए जिससे वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ के ग्रुप दो के मैच में अमेरिका को 19.5 ओवर में 128 रन पर आउट कर दिया।

अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद स्टीवन टेलर (02) का विकेट जल्दी गंवा दिया लेकिन इसके बाद एंड्रियास गौस ने (29) और नीतीश कुमार (20) ने दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़कर टीम को शुरुआती झटके से उबारा। चेज (19 रन देकर तीन विकेट) ने बीच के ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए अमेरिका की पारी लड़खड़ा दी जिसने 37 रन के अंदर पांच विकेट गंवाए।

रसेल ने 31 रन देकर तीन विकेट लिए और उन्होंने टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक विकेट (27) लेने के ड्वेन ब्रावो के रिकॉर्ड की बराबरी की। अमेरिका के लिए मिलिंद कुमार (19) और शैडली वान शाल्कविक (18) ने कुछ देर तक संघर्ष किया जबकि अली खान (नाबाद 14) ने आखिर में एक चौका और छक्का लगाया लेकिन वह वेस्टइंडीज को बड़ा लक्ष्य नहीं दे पाए। वेस्टइंडीज की तरफ से चेज और रसेल के अलावा अलजारी जोसेफ ने 31 रन देकर दो और गुडाकेश मोती ने 14 रन देकर एक विकेट लिया।

A bit of class & carnage!🔥



Shai Hope brings up his maiden T20 World Cup half century!💥#WIREADY | #T20WorldCup | #WIvUSApic.twitter.com/V6Ga0fZ1pC — Windies Cricket (@windiescricket) June 22, 2024