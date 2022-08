West Indies vs New Zealand: टीम इंडिया के बाद न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पटका, लगातार चौथे मैच में हार, 13 रन से हराया, 1-0 से आगे

Highlights नीशाम ने आखिरी तीन गेंद में तीन चौके लगाये और आखिरी ओवर में 23 रन बनाये। वेस्टइंडीज टीम को लगातार 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पांच विकेट पर 185 रन जोड़े।

West Indies vs New Zealand: वेस्टइंडीज टीम को एक और झटका लगा है। टीम इंडिया से लगातार तीन मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले मैच में मात दी। टीम इंडिया ने तीसरे, चौथे और पांचवें मैच में इंडीज टीम को मात दी थी। न्यूजीलैंड ने पहले मैच में हराया।

इस तरह वेस्टइंडीज टीम को लगातार 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन के 47 रन और जिम्मी नीशाम के 15 गेंद में 33 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने वर्षाबाधित पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 13 रन से हरा दिया। नीशाम ने आखिरी तीन गेंद में तीन चौके लगाये और आखिरी ओवर में 23 रन बनाये।

Mitchell Santner's 3/19 helps New Zealand take a 1-0 lead in the T20I series 👊 #WIvNZ | Scorecard: https://t.co/df0FW775r9 pic.twitter.com/EkpDcPsFEV

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पांच विकेट पर 185 रन जोड़े। बायें हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनेर ने 19 रन देकर तीन विकेट लिये जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को सात विकेट पर 172 रन पर रोक दिया। मार्टिन गुप्टिल और डेवोन कोंवे ने न्यूजीलैंड को अच्छी शुरुआत देकर पहले विकेट के लिये 63 रन जोड़े।

Some incredible catches in the first #WIvNZ T20I, including this screamer by Shimron Hetmyer 🤯



How it happened ➡️ https://t.co/D1ysOf4tQXpic.twitter.com/6jIf9UOkDO