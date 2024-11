West Indies vs England, 2nd ODI: 97.3 ओवर, 657 रन, 11 विकेट, 41 चौके और 26 छक्के?, सीरीज 1-1, कप्तान लियाम लिविंगस्टोन की आतिशी पारी, रनों की बारिश

Highlights West Indies vs England, 2nd ODI: सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच बुधवार को ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा। West Indies vs England, 2nd ODI: इंग्लैंड के कप्तान लियाम लिविंगस्टोन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। West Indies vs England, 2nd ODI: वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में छह विकेट पर 328 रन बनाए।

West Indies vs England, 2nd ODI 2024: इंग्लैड के खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। कप्तान लियाम लिविंगस्टोन की आतिशी पारी ने वेस्टइंडीज बॉलर की हवा निकाल दी। दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 15 गेंद पहले 5 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। तीसरा और आखिरी मैच 6 नवंबर को खेला जाएगा। कैरेबियन में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा और अब नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में पिछले 7 मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को जीत मिली है। मैच के दौरान 97.3 ओवर फेंका गया और 657 रन बने। इस दौरान 11 विकेट गिरे और 41 चौके-26 छक्के लगे।

Liam Livingstone's blazing hundred in the second ODI powered England to a series-levelling win over West Indies 💪



कप्तान लियाम लिविंगस्टोन के वनडे में पहला शतक और सैम कुरेन के साथ उनकी 140 रन की साझेदारी की मदद से इंग्लैंड में दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 15 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट पर 328 रन बनाए।

इंग्लैंड ने 47.3 ओवर में पांच विकेट पर 329 रन बनाकर जीत दर्ज की। लिविंगस्टोन ने गुरुवार को पहले मैच में इंग्लैंड की आठ विकेट की हार में टीम की तरफ से सर्वाधिक 48 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे। उन्होंने दूसरे मैच में 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 85 गेंदों में नाबाद 124 रन बनाए।

उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और नौ छक्के लगाए जिससे इंग्लैंड वेस्टइंडीज में दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। फिल साल्ट के 59 रन और जैकब बेथेल (55)) के पहले अर्धशतक की मदद से इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत की। इंग्लैंड का स्कोर एक समय चार विकेट पर 176 रन था। इसके बाद कुरेन (52) ने अपने कप्तान का अच्छा साथ देकर टीम को लक्ष्य तक पहचाने में अहम भूमिका निभाई।

इससे पहले वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप ने 127 गेंद पर 117 रन की कप्तानी पारी खेली जिसमें उन्होंने आठ चौके और चार छक्के लगाए। उनके अलावा कीसी कार्टी (71) और शेरफेन रदरफोर्ड (54) ने अर्धशतक जमाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच बुधवार को ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला जाएगा।