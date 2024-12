West Indies vs Bangladesh, 3rd ODI series: 95.5 ओवर, 11 विकेट और 646 रन, बांग्लादेश का सूपड़ा साफ?, डेब्यू मैच में अमीर की पारी, 83 गेंद और 104 रन

Highlights 83 गेंद में नाबाद 104 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। अमीर जांगू को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। जांगू ने विंडीज के लिए अपने वनडे डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया।

West Indies vs Bangladesh, 3rd ODI series: वेस्टइंडीज में तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 25 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर सूपड़ा साफ कर दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 321 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 45.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 325 रन बनाकर बाजी मार ली। इंडीज के लिए अमीर जांगू ने कमाल की पारी खेली। 83 गेंद में नाबाद 104 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। अमीर जांगू को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। विंडीज़ की क्या शानदार जीत!

जांगू ने विंडीज के लिए अपने वनडे डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया। यह वार्नर पार्क में वनडे में सबसे सफल रन-चेज़ है। वनडे में विंडीज के लिए यह तीसरा सबसे सफल रन-चेज़ है। कीसी कार्टी और रदरफोर्ड ने 50 रनों की साझेदारी की। कार्टी और जांगू ने बहुत ही सहजता और अच्छी लय के साथ खेला। दोनों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच 134 रन की साझेदारी हुई।

A big day in St Kitts for the West Indies as a debutant completed a feat not seen by the Caribbean side for more than 46 years 😲



Details 👇https://t.co/MY2dLlGJ1g