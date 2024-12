West Indies vs Bangladesh, 2nd Test: तीसरे दिन गिरे 14 विकेट, 85 पर 1 और 146 पर 10 विकेट?, इंडीज के 3 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे, राणा की घातक गेंदबाजी, 18 ओवर, 61 रन और 5 विकेट

Highlights राणा ने 18 ओवर में 61 रन देकर 5 विकेट निकाले। वेस्टइंडीज के केवल 3 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे। नाहिद राणा ने कमाल की गेंदबाजी की।

West Indies vs Bangladesh, 2nd Test: दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। तीसरे दिन 14 विकेट गिरे। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच मैच रोमांच हो गया है। बांग्लादेश की पहली पारी 164 पर ढेर हो गई थी। वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन 85 पर एक विकेट गंवाने वाली टीम 146 पर आउट हो गई। वेस्टइंडीज के केवल 3 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे। नाहिद राणा ने कमाल की गेंदबाजी की और टीम को जीत की राह पर पहुंचाया। राणा ने 18 ओवर में 61 रन देकर 5 विकेट निकाले। राणा की घातक गेंदबाजी और कप्तान मेहदी हसन मीराज की आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन 211 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली।

