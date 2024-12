West Indies vs Bangladesh, 2nd ODI series: 2014 के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में मारी बाजी?, वेस्टइंडीज 2-0 से आगे, 9 ओवर, 1 मेडन, 22 रन और 4 विकेट

Highlights West Indies vs Bangladesh, 2nd ODI series: जेडन सील्स ने 9 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 22 रन देकर 4 विकेट लिए। West Indies vs Bangladesh, 2nd ODI series: जेडन सील्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। West Indies vs Bangladesh, 2nd ODI series: 2014 के बाद से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में पहली सीरीज जीत है।

West Indies vs Bangladesh, 2nd ODI series: आखिरकार वेस्टइंडीज ने कर दिया कारनामा। 10 साल बाद (2014) बांग्लादेश को हराकर पहली बार सीरीज जीत ली। 2014 के बाद से बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में यह उनकी पहली सीरीज जीत है। तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने 9 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 22 रन देकर 4 विकेट लिए। अगले विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन के लिहाज से वेस्टइंडीज की एक और महत्वपूर्ण जीत है।

सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग के आकर्षक अर्धशतक की मदद से वेस्टइंडीज में दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 79 गेंद शेष रहते हुए सात विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2–0 से अजेय बढ़त बनाई। वेस्टइंडीज ने पहले बांग्लादेश को 46 ओवर में 227 रन पर आउट कर दिया और फिर 36.5 ओवर में तीन विकेट पर 230 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

यह पिछले 10 वर्षों में पहला अवसर है जबकि वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश से वनडे श्रृंखला जीती है। उसने रविवार को इसी मैदान पर खेला गया पहला मैच पांच विकेट से जीता था। तीसरा और अंतिम वनडे इसी मैदान पर गुरुवार को खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद नियमित अंतराल में विकेट गंवाए।

एक समय उसका स्कोर सात विकेट पर 115 रन था। महमुदुल्लाह (62) और तंजीम हसन साकिब (45) ने यहां से 92 रन की साझेदारी करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन ने 46 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से सील्स ने 22 रन देकर चार विकेट लिए।

वेस्टइंडीज के लिए लक्ष्य तक पहुंचना औपचारिकता मात्र रहा। ब्रैंडन किंग और एविन लुईस ने पहले विकेट के लिए 21 ओवर में 109 रन की साझेदारी करके वेस्टइंडीज को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। किंग ने 82 रन बनाए जबकि लुईस (49) और कीसी कार्टी (45) अर्धशतक से चूक गए।