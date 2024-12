West Indies vs Bangladesh, 1st T20I series: हसन कमाल, 4 ओवर, 13 रन और 4 विकेट, 7 रन से वेस्टइंडीज की हार, बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ली

Highlights सात रन की जीत के साथ 1-0 की बढ़त बना ली। 12वें ओवर में सात विकेट पर 61 रन बनाकर संकट में थी। मेहदी हसन ने 13 रन पर चार विकेट चटकाए।

West Indies vs Bangladesh, 1st T20I series: बल्लेबाजों और गेंदबाजों के ऑलराउंड प्रदर्शन से बांग्लादेश ने रविवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के रोमांचक पहले मुकाबले में सात रन की जीत के साथ 1-0 की बढ़त बना ली। बांग्लादेश के छह विकेट पर 147 रन के स्कोर का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 12वें ओवर में सात विकेट पर 61 रन बनाकर संकट में थी। कप्तान रोवमैन पावेल ने हालांकि 35 गेंद में पांच चौकों और चार छक्कों से 60 रन की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया लेकिन मेजबान टीम 19.5 ओवर में 140 रन पर सिमट गई।

