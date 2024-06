WI vs UGA: 72 गेंद, 10 विकेट, 39 रन, शर्मनाक रिकॉर्ड के बीच जीता वेस्टइंडीज

Highlights युगांडा के खिलाफ वेस्टइंडीज ने 134 रनों की बड़ी जीत हासिल की है टी-20 में इस साल वेस्टइंडीज की यह इस साल की लगातार छठी जीत है युगांडा की पूरी टीम 12 ओवर की 72 गेंद पर 39 रन पर ऑल आउट हो गई

WI vs UGA: टी-20 विश्व कप में आज भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है। रात 8 बजे से आप अपने टीवी पर मैच का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। लेकिन, इस मैच से पहले आपको एक मैच के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां इस विश्व कप में शर्मनाक रिकॉर्ड बना है। दरअसल, टी-20 विश्व कप में 8 जून को वेस्टइंडीज और युगांडा के बीच मुकाबला हुआ। कमजोर दिख रही युगांडा टीम को वेस्टइंडीज ने बुरी तरह से हराया।

𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗩𝗘𝗥! Windies win by 134 runs as Uganda are dismissed for 39 - the joint lowest total in #T20WorldCup history. #WIvUGA Next up: #GreatestRivalry | #INDvPAK | TODAY, 6PM | #T20WorldCupOnStar pic.twitter.com/p8S3WFYkls

हार भी ऐसी की इसे शर्मनाक ही कहा जा रहा है। युगांडा की पूरी टीम 12 ओवर की 72 गेंदों पर 39 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम में अगर 5 रन एक्सट्रा के हटा लिए जाए तो 35 रनों के भीतर युगांडा के बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया। टी-20 में इस साल वेस्टइंडीज की यह इस साल की लगातार छठी जीत है।

A top 5️⃣ moment!⭐️



Akeal Hosein's performance is the 2nd best bowling performance in T20Is and the best at a T20 World Cup for the West Indies!👏🏿#T20WorldCup#WIREADY#WIvUGApic.twitter.com/0tvcow8IHJ