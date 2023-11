Sunil Narine Retirement 2023: 122 मैच, 165 विकेट और 558 रन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे, जानें करियर रूपरेखा

Highlights आईसीसी टी20 विश्व कप 2012 जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम के सदस्य रहे। छह टेस्ट, 65 वनडे और 51 टी20 मैच शामिल हैं। अगस्त 2019 में प्रोविडेंस में भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के रूप में खेला था।

Sunil Narine Retirement 2023: वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नरेन ने वेस्टइंडीज के लिए 122 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए 165 विकेट अपने नाम किया। इस दौरान 558 रन बनाए। आईसीसी टी20 विश्व कप 2012 जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम के सदस्य रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में नौ विकेट लिए थे।

