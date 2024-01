AUS vs WI: वेस्टइंडीज ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराकर इतिहास रचा, शमर जोसेफ ने लिए 7 विकेट, कमेंट्री बॉक्स में रो पड़े ब्रायन लारा

Highlights वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में 8 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली शमर जोसेफ ने टेस्ट मैच का रुख पलट दिया मैच के चौथे दिन सुबह के सत्र में लगातार 10 ओवर फेंके और सभी छह विकेट लिए

AUS vs WI: चोटिल तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में 8 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। वेस्टइंडीज ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने मैच के चौथे दिन सुबह के सत्र में लगातार 10 ओवर फेंके और सभी छह विकेट लेकर टेस्ट मैच का रुख पलट दिया। एक समय ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर बढ़ रहा था लेकिन शमर जोसेफ ने कंगारू टीम को हिलाकर रख दिया।

डे-नाइट टेस्ट के चौथे दिन डिनर ब्रेक के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187-8 था और उसे दो टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने और वेस्टइंडीज को बड़ा उलटफेर करने से रोकने के लिए अभी भी 29 रन और चाहिए थे। ब्रेक के समय स्मिथ 76 रन बनाकर नाबाद थे। इसके बाद स्मिथ ने टीम को जीत दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन जोसेफ ने आखिरी विकेट के रूप में हेजलवुड की डंडा उखाड़ा और दूसरे छोर पर स्मिथ खड़े देखते रहे। शमर जोसेफ ने मैच में कुल 7 विकेट लिए।

◾ Just 24 years old

◾ Playing his first Test series

◾ Has Smith's wicket with his first ball

◾ Takes a five-for in Adelaide

◾ Never bowled with a pink ball

◾ Takes a 7-for in Brisbane and is the POTM

◾ Wins WI their first Test in AUS since 1997

◾ Wins the Player of the… pic.twitter.com/axLQIiXTQb