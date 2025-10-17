'हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शमी को टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह फिट नहीं थे', शमी की नाराजगी पर बोले अगरकर

नई दिल्ली: भारतीय पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने शुक्रवार को कहा कि मोहम्मद शमी को फिटनेस संबंधी समस्याओं के कारण इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया। हालाँकि, आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी को भारतीय एकदिवसीय टीम से बाहर रखा गया है, अगरकर ने कहा कि अगर चयनकर्ता उनकी फिटनेस के स्तर को लेकर आश्वस्त हैं, तो वह टीम में बने रहेंगे।

अगरकर की यह टिप्पणी शमी द्वारा दलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में चार दिवसीय क्रिकेट खेलने के बावजूद राष्ट्रीय टीम में नहीं चुने जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई है। शमी, जो वर्तमान में ईडन गार्डन्स में रणजी ट्रॉफी 2025-26 के शुरुआती दौर में बंगाल के लिए खेल रहे हैं, ने उत्तराखंड के खिलाफ पहली पारी में निचले क्रम के तीन विकेट लिए। दूसरी पारी में, उन्होंने अब तक 15 ओवर फेंके हैं और कोई विकेट नहीं लिया है।

शमी ने पीटीआई से कहा, "चयन मेरे हाथ में नहीं है। अगर फिटनेस का कोई मुद्दा है, तो मुझे बंगाल के लिए यहाँ नहीं खेलना चाहिए। मुझे इस पर बोलकर कोई विवाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूँ, तो 50 ओवर का क्रिकेट भी खेल सकता हूँ।"

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, अगरकर ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में कहा, "अगर वह मुझसे ऐसा कहते हैं, तो मैं शायद इसका जवाब दूँगा। मेरा मतलब है कि अगर वह यहाँ होते, तो मैं शायद ऐसा करता। मुझे ठीक से पता नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा। हो सकता है कि अगर मैं यह पढ़ूँ, तो मैं उन्हें फ़ोन कर दूँ, लेकिन ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है। पिछले कुछ महीनों में मेरी उनसे कई बार बात हुई है, लेकिन मैं यहाँ आपको कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता।"

अगरकर ने कहा, "उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। अगर उन्होंने कुछ कहा होता, तो शायद मुझे उनसे या उन्हें मुझसे बात करनी होती। लेकिन इंग्लैंड दौरे से पहले भी, हमने कहा था कि अगर वह फिट होते, तो उस विमान में होते। दुर्भाग्य से, वह नहीं थे।"

उन्होंने कहा, "हमारा घरेलू सीज़न अभी शुरू हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या वह पर्याप्त रूप से फिट हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। यह रणजी मैचों का पहला दौर है। हमें कुछ और मैचों में पता चल जाएगा। अगर वह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप शमी जैसे खिलाड़ी को क्यों नहीं चाहेंगे?"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन पिछले छह-आठ महीनों से लेकर एक साल तक, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी, हमने जो पाया है, हम उन्हें टीम में शामिल करने के लिए बेताब थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी। अगर वह अगले कुछ महीनों में फिट रहते हैं, तो कहानी अलग हो सकती है। लेकिन इस समय, जहाँ तक मुझे पता है, वह इंग्लैंड दौरे के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं थे।"