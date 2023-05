WATCH: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के छुए पैर

Highlights कोहली ने अपनी पारी के दौरान एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया वह आईपीएल में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने उन्होंने दिल्ली के खिलाफ मैच में सीजन का अपना छठा अर्धशतक पूरा किया

IPL 2023: आईपीएल में शनिवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बीच मैच खेला जा रहा है। इस सीजन का यह यह 50वाँ मैच है। इस मैच से पहले आरसीबी के स्टार प्लेयर कोहली को अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा से मिलने का मौका मिला, जो वहां मौजूद थे।

दाएं हाथ का बल्लेबाज उनसे मिलने आया और उनके पैर भी छुए। कोच और उनके शिष्य के बीच के दिल को छू लेने वाले पल का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उनकी बातचीत की एक क्लिप आईपीएल के सोशल मीडिया हैंडल द्वारा साझा की गई और कुछ ही समय में यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

कोहली आईपीएल 2023 में शानदार फॉर्म में हैं और चल रहे डीसी बनाम आरसीबी मैच में भी ऐसा ही जारी रखा है। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ मैच में सीजन का अपना छठा अर्धशतक पूरा किया। इस लीग में डीसी के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था, जब उन्हें रिवर्स फिक्सचर में अपनी दस्तक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। इस बीच, कोहली ने अपनी पारी के दौरान एक बड़ा मुकाम भी हासिल किया। वह आईपीएल में 7000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।

कोहली इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में से एक हैं, जिन्होंने 10 पारियों में नाबाद 82 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी के साथ 394 रन बनाए हैं। वह वर्तमान में इस संस्करण में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इस सूची में आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी शीर्ष पर हैं। ओपनिंग पार्टनर फाफ डू प्लेसी, जिनके नाम 10 पारियों में 84 के उच्चतम स्कोर के साथ 498 रन हैं।

A wholesome meet & greet 🤗@imVkohli catches up with his childhood coach 👌🏻👌🏻#TATAIPL | #DCvRCB | @RCBTweetspic.twitter.com/YHifXeN6PE