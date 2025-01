Watch Virat Kohli: रेलवे के खिलाफ 12 साल बाद रणजी खेलेंगे किंग कोहली?, दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की, फैंस झूमे, देखें वीडियो

Highlights Watch Virat Kohli: कोहली को लेकर फैंस खुशी से झूम रहे हैं। Watch Virat Kohli: भारत के पूर्व कप्तान सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। Watch Virat Kohli: अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है।

Watch Virat Kohli: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और किंग विराट कोहली 12 साल से ज्यादा समय बाद दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे। 36 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज को रेलवे के खिलाफ एलीट ग्रुप डी मैच के लिए सोमवार (27 जनवरी) को दिल्ली की टीम में शामिल किया गया है। मैच 30 जनवरी से 2 फरवरी तक अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला है। दिल्ली की टीम में नामित होने के बाद भारत के पूर्व कप्तान सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कोहली के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। कोहली को लेकर फैंस खुशी से झूम रहे हैं।

Virat Kohli reached Delhi for The Ranji Trophy Match against Railways. pic.twitter.com/KdYBbJSq95— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 28, 2025