Delhi: दिल्लीवाले ध्यान दें! 25 जुलाई से 8 अगस्त तक बंद रहेगा ये फ्लाईओवर, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें अल्टरनेटिव रूट

Delhi: राजधानी दिल्ली और फरीदाबाद में रहने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सरिता विहार फ्लाईओवर के 25 जुलाई से 8 अगस्त तक बंद रहने की सूचना दी है। बदरपुर को आश्रम से जोड़ने वाला सरिता विहार फ्लाईओवर मरम्मत और पुनर्वास कार्य के कारण आंशिक रूप से बंद रहेगा। इससे फरीदाबाद-दिल्ली-नोएडा यातायात पर बड़ा असर पड़ेगा।

दिल्ली को उत्तर प्रदेश के नोएडा, हरियाणा के फरीदाबाद और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों से जोड़ने वाले सरिता विहार फ्लाईओवर का 24 वर्षों में पहला बड़ा मरम्मत कार्य होगा।

दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) 15 दिनों की अवधि में मरम्मत कार्य करेगा, जिसके दौरान फ्लाईओवर का आधा हिस्सा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा।

हालांकि, आंशिक यातायात प्रवाह बनाए रखने के लिए कैरिजवे का बाकी आधा हिस्सा चालू रहेगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से लंबित मरम्मत और पुनर्वास कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण स्तर और उसके बाद दिल्ली-एनसीआर में धूल को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के लागू होने के कारण इसे बीच में ही रोक दिया गया था।

बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड होते हुए आश्रम की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

सलाह में कहा गया है कि यातायात सुचारू रूप से जारी रहे, इसके लिए बदरपुर से सरिता विहार फ्लाईओवर की ओर मथुरा रोड पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही "आवश्यकतानुसार" प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों को फ्लाईओवर पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन संभावित भीड़भाड़ के कारण उन्हें इस मार्ग से दूर रहने की सलाह दी गई है।

Traffic Advisory



In view of repair & rehabilitation work of Sarita Vihar Flyover (Badarpur to Ashram carriageway), half of the carriageway will remain closed from 25.07.2025 to 08.08.2025. The other half will remain operational for partial traffic flow.



Avoid the stretch. Use… pic.twitter.com/idXvFG3lHb