WATCH: विराट कोहली ने मारा ऐसा छक्का कि बॉल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के सिर पर लगी

Highlights यह घटना तब हुई जब कोहली ने मिशेल स्टार्क की शॉर्ट-पिच गेंद को बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से छक्का मार जैसे ही गेंद बाउंड्री रोप के ऊपर से निकली, वह पास के क्षेत्र में बैठे सुरक्षाकर्मी में से एक को लगी जिससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और मेडिकल स्टाफ में तत्काल चिंता पैदा हो गई

AUS vs IND, 1st Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट मैच की दूसरी पारी में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दौरान एक चिंताजनक क्षण आया जब उनका एक खास छक्का ड्यूटी पर मौजूद एक खिलाड़ी के सिर पर जा लगा। यह घटना तब हुई जब कोहली, जो बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे थे, ने मिशेल स्टार्क की शॉर्ट-पिच गेंद को बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से छक्का मार दिया।

जैसे ही गेंद बाउंड्री रोप के ऊपर से निकली, वह पास के क्षेत्र में बैठे सुरक्षाकर्मी में से एक को लगी, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और मेडिकल स्टाफ में तत्काल चिंता पैदा हो गई। उस कर्मचारी को तुरंत उपचार दिया गया और थोड़े समय के उपचार के बाद उसे ठीक माना गया। जैसे ही विराट कोहली का छक्का बाउंड्री रोप के पास बैठे सुरक्षाकर्मी को लगा, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नाथन लियोन और नाथन मैकस्वीनी उसके पास पहुंचे और पूछा कि क्या वह ठीक है।

📂 Virat Kohli's Swashbuckling six .MP4 📺 #AUSvINDOnStar 👉 1st Test, Day 3, LIVE NOW! #AUSvIND #ToughestRivalry pic.twitter.com/w0KmBbFznu

Kohli Hits a six which hits a man in the ground #INDvAUS#ViratKohlipic.twitter.com/SwDQobvSMd